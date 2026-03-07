Η λιβανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ ζήτησε το Σάββατο από τους κατοίκους μιας πόλης στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα νότια, σημειώνει το Reuters.

«Προειδοποίηση. Όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά καλούνται να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή. Κατευθυνθείτε προς τα νότια», ανέφερε σε δήλωσή της η Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

