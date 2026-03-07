Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χεζμπολάχ: Zητάει από τους κατοίκους πόλης στο Βόρειο Ισραήλ να εκκενώσουν την περιοχή

«Προειδοποίηση. Όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά καλούνται να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή. Κατευθυνθείτε προς τα νότια»

Χεζμπολάχ

Η λιβανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ ζήτησε το Σάββατο από τους κατοίκους μιας πόλης στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα νότια, σημειώνει το Reuters.

«Προειδοποίηση. Όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά καλούνται να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή. Κατευθυνθείτε προς τα νότια», ανέφερε σε δήλωσή της η Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark