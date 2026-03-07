Κύπρος: Δύο συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Οι κυπριακές Αρχές έχουν προχωρήσει εδώ και μερικά 24ωρα στη σύλληψη ενός 28χρονου Αζέρου και μιας νεαρής Λετονής για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζεύγος εντοπίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου έπειτα από πληροφορίες που δόθηκαν στις κυπριακές Αρχές από ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στην Κύπρο, Γιάννης Σουλιώτης, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις κυπριακές Αρχές ο 28χρονος Αζέρος και η νεαρή Λετονή είχαν προχωρήσει κατά το διάστημα της παραμονής τους στην Κύπρο σε κατόπτευση στόχων ισραηλινού ενδιαφέροντος πρωτίστως και συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου. Πρόκειται για συναγωγές και άλλου τύπου στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: skai.gr

