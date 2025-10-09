Ένα βιολί που κάποτε ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν πουλήθηκε σε δημοπρασία στην Αγγλία για 860.000 λίρες (990.000 ευρώ)

Το βιολί Zunterer του 1894 πιστεύεται ότι ήταν το πρώτο του διάσημου επιστήμονα. Ο οίκος δημοπρασιών Dominic Winter Auctioneers υπολόγιζε αρχικά ότι το βιολί θα έπιανε περίπου 300.000 λίρες (345.000 ευρώ) αλλά η τελική τιμή πώλησης ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών.

Σε όλες τις τιμές θα προστεθεί μια επιπλέον προμήθεια 26,4%, που σημαίνει ότι η τελική τιμή για το βιολί θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες (1.150.000 ευρώ).

Ένα βιβλίο φιλοσοφίας που ο Αϊνστάιν δώρισε σε έναν φίλο πουλήθηκε επίσης για 2.200 λίρες. (2.650 ευρώ)

Έσπασε το ρεκόρ του «βιολιού του Τιτανικού»

Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι μόλις προστεθεί η προμήθεια, η πώληση του Zunterer θα μπορούσε να είναι η υψηλότερη που έχει γίνει ποτέ για βιολί που δεν ανήκε προηγουμένως σε επαγγελματία βιολιστή ή δεν κατασκευάστηκε από τον διάσημο οίκο Stradivarius.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατέχεται από το βιολί που έπαιζε μέχρι το τέλος στον Τιτανικό ο αρχηγός της μπάντας, Γουάλας Χάρτλεϊ, που πωλήθηκε το 2013 έναντι 900.000 λιρών (1.036.270 ευρώ).

Ο Chris Albury, ανώτερος δημοπράτης του οίκου Dominic Winter Auctioneers, περιέγραψε την πώληση, η οποία ολοκληρώθηκε σε περίπου 10 λεπτά, ως μια «ξεχωριστή στιγμή».

«Είχαμε τρεις τηλεφωνικούς πλειοδότες που συμμετείχαν ενεργά μέχρι το τέλος», δήλωσε στο BBC Radio Gloucestershire.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι ο Αϊνστάιν έπαιζε βιολί.

«Πάντα έλεγε ότι αν δεν ήταν επιστήμονας, θα ήθελε να ήταν μουσικός. Αρχισε να μαθαίνει βιολί περίπου στην ηλικία των τεσσάρων ετών και το έπαιζε κάθε μέρα σε όλη του τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά.



