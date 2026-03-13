Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ-ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» το Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, κατά τη 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει η ιρανική κυβέρνηση) έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

