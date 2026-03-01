Ο Παχλαβί για τον θάνατο του Χαμενεΐ: «Μεγάλη εθνική γιορτή έρχεται σύντομα»

Ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, χαιρέτισε την είδηση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Ο Αλί Χαμενεΐ, ο αιμοδιψής Ζαχάκ της εποχής μας, ο δολοφόνος δεκάδων χιλιάδων από τους πιο γενναίους γιους και κόρες του Ιράν, διαγράφηκε από τις σελίδες της Ιστορίας», έγραψε σε ανάρτησή του. «Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ουσιαστικά τελειώσει και σύντομα θα καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας».
Ο Παχλαβί αποθάρρυνε Ιρανούς αξιωματούχους από το να ορίσουν διάδοχο και προειδοποίησε ότι για τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες ασφαλείας και την αστυνομία αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» να ενωθούν με τον λαό. «Αυτό σηματοδοτεί την αρχή της μεγάλης εθνικής μας γιορτής· αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου».
