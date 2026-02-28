Νέα επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Πύραυλος «σπάει» την αεράμυνα του Τελ Αβιβ

Νέα πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από λίγο το Ιράν, με την κάμερα του ΣΚΑΪ να καταγράφει την εντυπωσιακή στιγμή που ιρανικός πύραυλος «σπάει» την αεράμυνα και πλήττει περιοχή του Τελ Αβίβ.
Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ισραηλινή πρωτεύουσα, καθώς ιρανικοί πύραυλοι διαπέρασαν την αεράμυνα.
Ο «Σιδερένιος Θόλος» αναχαιτίζει ωστόσο τους περισσότερους ιρανικούς πυραύλους και τα drones.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία που επλήγησαν.
Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ιρανική επίθεση, με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων να αναφέρει ότι ένας εξ αυτών είναι σοβαρά.
