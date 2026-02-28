Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι «αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους Σπουδαίους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών κακοποιών».

«Δεν μπόρεσε να αποφύγει τα συστήματα πληροφοριών και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει ο ίδιος ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του. Αυτή είναι η μοναδική μεγάλη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από την IRGC (σ.σ. Φρουροί της Επανάστασης), τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ συνεχίζει στην ανάρτησή του: «Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!» Ας ελπίσουμε ότι η IRGC και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσει, καθώς όχι μόνο ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, αλλά και η χώρα μέσα σε μία μόλις ημέρα έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, ακόμη και αφανιστεί. Οι σφοδροί και απόλυτα στοχευμένοι βομβαρδισμοί, ωστόσο, θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα χρειαστεί, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος μας: η ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς, καθώς και για ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία των αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ του.

Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα εξαιρετικά προηγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει ο ίδιος ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και αναζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!».

Ελπίζουμε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως ενιαία δύναμη για να επαναφέρουν τη χώρα στο μεγαλείο που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσει, καθώς όχι μόνο ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, αλλά η χώρα έχει, μέσα σε μία μόνο ημέρα, υποστεί τεράστια καταστροφή, ακόμη και αφανισμό.

Ωστόσο, οι βαρείς και ακριβείς βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν, αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.