Χάρτες πού χτύπησε το Ισραήλ στο Ιράν - Γέφυρες σε πέντε πόλεις στο στόχαστρο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε οκτώ τμήματα γεφυρών που χρησιμοποιούνταν από δυνάμεις που υπάγονται στο «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν για τη μεταφορά οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη, η Καράτζ, η Ταμπρίζ, η Κασάν και η Κομ.

Όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες διαβάσεις για τη μεταφορά οπλισμού και στρατιωτικού υλικού, καθώς και για την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο να αποτρέψουν τη χρήση των γεφυρών για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και οπλισμού.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι πριν από τα πλήγματα ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων, όπως η έκδοση προειδοποιήσεων, η χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών και η εναέρια επιτήρηση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κατά κάθε υποδομής που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών.
 

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
