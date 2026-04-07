Χάρτες πού χτύπησε το Ισραήλ στο Ιράν - Γέφυρες σε πέντε πόλεις στο στόχαστρο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε οκτώ τμήματα γεφυρών που χρησιμοποιούνταν από δυνάμεις που υπάγονται στο «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν για τη μεταφορά οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη, η Καράτζ, η Ταμπρίζ, η Κασάν και η Κομ.

צה"ל תקף שמונה מקטעי גשרים ששימשו את משטר הטרור האיראני לשינוע אמצעי לחימה וציוד צבאי



צה״ל תקף שמונה מקטעי גשרים ששימשו את הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, להעברת אמצעי לחימה וציוד צבאי במספר מרחבים באיראן ובהם: טהרן, כרג', תבריז, כאשן וקם.



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

Όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες διαβάσεις για τη μεταφορά οπλισμού και στρατιωτικού υλικού, καθώς και για την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο να αποτρέψουν τη χρήση των γεφυρών για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και οπλισμού.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι πριν από τα πλήγματα ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων, όπως η έκδοση προειδοποιήσεων, η χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών και η εναέρια επιτήρηση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κατά κάθε υποδομής που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών.



Πηγή: skai.gr

