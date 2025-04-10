Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία παρότρυναν χθες Τετάρτη τον στρατό και τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, γνωστοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής της αμερικανικής και της σαουδαραβικής διπλωματίας στην Ουάσιγκτον.

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν «συμφώνησαν πως οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης πρέπει να επιστρέψουν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, να προστατεύσουν τους αμάχους, να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να αποκαταστήσουν την πολιτική διακυβέρνηση», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντησή τους.

Οι ΗΠΑ —επί των ημερών της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν— κι η Σαουδική Αραβία οργάνωσαν, χωρίς επιτυχία, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές για να τερματιστεί ο καταστροφικός πόλεμος που συμπληρώνει δυο χρόνια την ερχόμενη Τρίτη.

Η χθεσινή προτροπή από πλευράς της Ουάσιγκτον και του Ριάντ καταγράφεται μερικές ημέρες αφού οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) ανακοίνωσαν, στις αρχές του μήνα, πως ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πρωτεύουσας Χαρτούμ, τομείς της οποίας κατείχαν οι παραστρατιωτικοί των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο πόλεμος, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους και προκάλεσε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

