Ο Παναμάς αρνείται ότι προχώρησε σε αλλαγές στα τέλη της Διώρυγας για να επιτρέψει σε αμερικανικά κυβερνητικά πλοία να διέρχονται από εκεί δωρεάν, μετά τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι είχε συμφωνήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Χ ότι τα κυβερνητικά του πλοία «μπορούν τώρα να διέρχονται από τη Διώρυγα του Παναμά χωρίς τέλη, εξοικονομώντας στην αμερικανική κυβέρνηση εκατομμύρια δολάρια ετησίως».

Απαντώντας στα σχόλια, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) δήλωσε ότι «είχε την εξουσία να ορίζει διόδια και άλλα τέλη για τη διέλευση από το κανάλι», διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν έχει προχωρήσει σε καμία προσαρμογή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να ανακτήσει τον έλεγχο της πλωτής οδού, η οποία είναι το κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η διώρυγα του Παναμά μήκους 82 χλμ διασχίζει την Κεντρική Αμερική και είναι ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη σε χώρες της Λατινικής Αμερικής αυτή την εβδομάδα, ζήτησε από τον Παναμά να κάνει «άμεσες αλλαγές» σε αυτό που αποκαλεί «επιρροή και έλεγχο» της Κίνας στο κανάλι. Όπως είπε, ο Παναμάς πρέπει να δράσει, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους βάσει μιας συνθήκης μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη χώρα, ο Ρούμπιο συνάντησε τον Πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, καθώς και τον διαχειριστή του καναλιού, Ρικάρτ Βάσκεθ Μοράλες.

Τα αμερικανικά πλοία αποτελούν σημαντικό ποσοστό της κυκλοφορίας στο κανάλι. Το 2024, το 52% των διελεύσεων μέσω της πλωτής οδού είχαν λιμάνια προέλευσης ή προορισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις αρχές του καναλιού.

Έως και 14.000 πλοία χρησιμοποιούν το κανάλι κάθε χρόνο για να αποφύγουν ένα μακρύ και δαπανηρό ταξίδι στην άκρη της Νότιας Αμερικής.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι σχεδίαζε να «πάρει πίσω» το κανάλι, ισχυριζόμενος ότι η Κίνα το εκμεταλλεύεται και ο Παναμάς «έσπασε» την υπόσχεσή του να παραμείνει ουδέτερος.

Το σχέδιο απορρίφθηκε σθεναρά από τον Πρόεδρο του Παναμά ο οποίος είπε ότι ο βασικός εμπορικός δρόμος «είναι και θα παραμείνει» στα χέρια της χώρας.

Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Τραμπ για την επιρροή της Κίνας, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει παρουσία κανενός έθνους στον κόσμο που να παρεμβαίνει στη διοίκησή μας».

