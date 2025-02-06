Οι αλλεπάλληλοι σεισμοί στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στη Σαντορίνη απασχολούν τα διεθνή μέσα ενώ σήμερα το αμερικανικό CNN έχει το ζήτημα που έχει αναστατώσει τις ζωές των κατοίκων δεύτερο θέμα στο site του.

Το αμερικανικό μέσο, αναφέρει ότι το διάσημο ελληνικό νησί, έχει αδειάσει από κατοίκους και τουρίστες το οποίο λόγω των σεισμικών δονήσεων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Επίσης υπογραμμίζει ότι περίπου «11.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει το νησί, το οποίο προσελκύει περισσότερους από 3,4 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως και φιλοξενεί περίπου 20.000 μόνιμους κατοίκους».

Αναφέρει ακόμα ότι δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, αλλά οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν προφυλάξεις ενόψει ενός πιθανού σεισμού μεγάλης κλίμακας ενώ φιλοξενεί τη δήλωση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη ο οποίος τόνισε ότι «έχει ενεργοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός και θέλω να προτρέψω τους πολίτες μας να συνεργαστούν με τις αρχές».

Σημειώνει επίσης ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κανονίσει πρόσθετες πτήσεις για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να φύγουν προς την ηπειρωτική χώρα ενώ τονίζει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σήμερα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Καταλήγοντας στο ρεπορτάζ του, υπογραμμίζει ότι η Σαντορίνη βρίσκεται κοντά σε ασιατικές τεκτονικές πλάκες και βιώνει συχνά σεισμική δραστηριότητα, αλλά σπάνια τόσο έντονη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

