Να επιδιώξουν «συνομιλίες αντί για πικρές διαφωνίες» ζήτησε από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου η πρώην καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ, προειδοποιώντας ότι μετά τις εκλογές θα χρειαστούν συμβιβασμοί. «Δεν είναι δική μου ευθύνη» η άνοδος της ακροδεξιάς, υποστήριξε.

«Μετά τις εκλογές θα πρέπει να βρεθεί μια κατάσταση στην οποία θα είναι εφικτό να βρεθούν και πάλι συμβιβασμοί. Ελπίζω κάτι τέτοιο να είναι δυνατό να συμβεί», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε εκδήλωση στο Αμβούργο, αναφερόμενη στην υψηλών τόνων αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων με αφορμή την πολιτική για το μεταναστευτικό. «Προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα πολιτικό κόμμα να μπορεί να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοκρατικά κόμματα θα πρέπει να μπορούν και πάλι να συνομιλήσουν μεταξύ τους», τόνισε η πρώην καγκελάριος, η οποία σε αυτήν ακριβώς την αντιπαράθεση χαρακτήρισε «λάθος» την απόφαση του αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς να καταθέσει στην Bundestag δύο ψηφίσματα και σχέδιο νόμου με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για το μεταναστευτικό, γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την στήριξη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Διευκρινίζοντας την ασυνήθιστη παρέμβασή της, η 'Ανγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι η κριτική της αφορούσε «ζήτημα θεμελιώδους σημασίας» και πρόσθεσε ότι «δεν θα ήταν σωστό να παραμείνω σιωπηλή σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση». Διαβεβαίωσε πάντως ότι τόσο η ίδια όσο και ο κ. Μερτς «μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε», αλλά και ότι δεν εμπλέκεται «στην κανονική πολιτική συζήτηση», ενώ τόνισε ότι θα πρέπει και μελλοντικά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια σχηματισμού κυβερνήσεων χωρίς την AfD.

Αναφερόμενη πάντως στην δική της προσφυγική πολιτική, την οποία έχει κατ' επανάληψη επικρίνει ο Φρίντριχ Μερτς, η πρώην καγκελάριος υπερασπίστηκε τις επιλογές της υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν λάθος» και επέμεινε ότι δεν ευθύνεται για την σημερινή κατάσταση. «Υπάρχουν ωστόσο ακόμη πολλά να γίνουν, ειδικά στο θέμα της επιβολής απέλασης και στην ψηφιοποίηση των γραφείων μετανάστευσης ώστε να ενημερώνονται άμεσα για την κάθε περίπτωση», δήλωσε. Η κυρία Μέρκελ επέρριψε επίσης ευθύνες για την ενίσχυση της AfD στο κόμμα της, το CDU και στον εταίρο του στην Βαυαρία, την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU). «Δεν ήταν σωστό να τσακωνόμαστε μεταξύ μας τόσο πολύ, διότι μετά η AfD μπόρεσε να κερδίσει έδαφος με την κριτική για τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού», σημείωσε. «Όταν έφυγα από την καγκελαρία, η AfD ήταν στο 11%. Το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται στο 20% δεν είναι πλέον δική μου ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.