«F.....off»: Αυτό απάντησε ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον, νέος πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για σχέσεις που είχε στο παρελθόν με τον διαβόητο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταιν.

Ο χρηματομεσίτης Έπσταιν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

🚨 NEW: Peter Mandelson, the UK Ambassador to the US, has told a journalist to 'fuck off' for asking about his relationship with Jeffrey Epstein



Wow. Great start to his new role. pic.twitter.com/FauiZx5brm — The Mercian (@TheMercianNews) February 6, 2025

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα και οι σκιές γύρω από τον παιδεραστή μεγαλοεπενδυτή, και τα πρόσωπα που είχαν επαφές μαζί του, που συμπεριλαμβάνουν πολιτικά πρόσωπα και ηγέτες, και μεταξύ άλλων τον πρίγκιπα Άντριου.

Σε μια εις βάθος συνέντευξη που παραχώρησε ο Μάντελσον καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει το νέο του πόστο, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, ένας δημοσιογράφος των Financial Times τον ρώτησε για σχέσεις που είχε στο παρελθόν με τον Έπστάιν.

«Λυπάμαι ακόμη και που τον συνάντησα και που με σύστησε σε αυτόν η σύντροφός του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ», απάντησε αρχικά ο Μάντελσον. «Λυπάμαι ακόμη περισσότερο για το κακό που προκάλεσε σε πολλές νεαρές γυναίκες», πρόσθεσε και κατέληξε: «Δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Πρόκειται για μια εμμονή των FT [Financial Times] και ειλικρινά, δεν πα να χεσ.... ΟΚ;».

Πέρα από αυτή την ωμή απάντηση που επεφύλαξε στον δημοσιογράφο, ο νέος Βρετανός πρεσβευτής καλείται να διορθώσει τις σχέσεις του με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Έχοντας υπαναχωρήσει από δηλώσεις που είχε κάνει λέγοντας ότι Τραμπ αποτελεί «κίνδυνο για τον κόσμο», ο Πίτερ Μάντελσον τόνισε στη συνέντευξη σήμερα ότι θα αντιμετωπίσει τη νέα αμερικανική κυβέρνηση με «σεβασμό, σοβαρότητα και κατανόηση από όπου και αν αυτή προέρχεται πολιτικά».

Απέφυγε επίσης να σχολιάσει δηλώσεις ενός από τους συμβούλους του Τραμπ που είχε χαρακτηρίσει τον Μάντελσον «εντελώς βλάκα».

Ο Βρετανός αξιωματούχος είπε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός ήταν το αποτέλεσμα «μυαλών νέων ανθρώπων που κάνουν το κομμάτι τους ενώ κολυμπούν σε μια θάλασσα αλκοόλ, μέσα σε τελετή ορκωμοσίας Αμερικανού πρόεδρου».

«Ορισμένοι γύρω από τον κ. Τραμπ με βλέπουν όπως βλέπουν πολλούς στην Ευρώπη. Με θεωρούν αριστερό προοδευτικό, κάποιον που μπορεί ακόμη και να τάσσεται κατά του επιχειρείν ή κάποιον που μπορεί να ακολουθεί το είδος του αριστερού προοδευτισμού που μόλις κατανίκησαν (σ.σ. στις προεδρικές εκλογές) στην Αμερική».

«Αυτό που θα ανακαλύψουν είναι ότι δεν είμαι αριστερός… είμαι υπέρ της αγοράς και των επιχειρήσεων», είπε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ακόμη και η διπλωματική του ικανότητα μπορεί να μην αρκεί για να εξαιρεθεί η Βρετανία από δασμούς που απειλεί να επιβάλει ο Τραμπ σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

