Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια και τις εταιρείες τεχνολογίας

Οι ασιατικές αγορές κινούνται ανοδικά σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις για το εμπόριο υποχώρησαν ελαφρώς μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα smartphones και οι φορητοί υπολογιστές, δεν θα υπόκεινται στους ίδιους υψηλούς δασμούς, όπως άλλα προϊόντα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,8% στις 34.189,37 μονάδες και ο νοτιοκορεατικός Kospi έχει επίσης άνοδο 0,8% στις 2.452,42 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας επίσης κινούνται ανοδικά, με την Tokyo Electron να ενισχύεται κατά 2% και την Advantest, εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού δοκιμών, κατά 5,4%.

Η μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας, η Samsung Electronics, επίσης ανέβηκε κατά 1,4%.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άλμα 2,4% στις 21.419,59 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,9% στις 3.266,26 μονάδες.



Πηγή: skai.gr

