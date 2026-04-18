Η Ρωσία έπληξε λιμάνι και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία

Ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε 380.000 καταναλωτές στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες γεωργικών προϊόντων και διοικητικά κτίρια, όπως ανέφερε ο Όλεγκ Κίπερ, περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, μέσω της εφαρμογής Telegram. Δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή Τσερνίχιβ, στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με δήλωση του περιφερειακού φορέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Telegram.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 219 drones μακράς εμβέλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

