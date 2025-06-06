Ενα 6χρονο κοριτσάκι συνελήφθη από τη χούντα στη Μιανμάρ - μαζί με μια ομάδα που οι στρατιωτικές αρχές χαρακτήρισαν "τρομοκράτες" - για τη δολοφονία ενός απόστρατου αξιωματικού του στρατού και διπλωμάτη, έγραψε σήμερα εφημερίδα που υποστηρίζεται από τη χούντα.

Ο 68χρονος Τσο Χτουν Αουνγκ τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα στην οικονομική πρωτεύουσα της Μιανμάρ, την Γιανγκόν, στις 22 Μαΐου, σε μια από τις πλέον πολύκροτες δολοφονίες στη χώρα.

«Συνολικά συνελήφθησαν 16 εγκληματίες-13 άνδρες και τρεις γυναίκες», έγραψε η εφημερίδα της Μιανμάρ, Global New Light.

Την είδηση συνόδευε η φωτογραφία ενός εξάχρονου παιδιού, που σύμφωνα με την εφημερίδα είναι η κόρη του φερόμενου ως δολοφόνου.

Το πρόσωπο του κοριτσιού είναι θαμπό στη διαδικτυακή εκδοχή της εφημερίδας αλλά εμφανές σε άλλες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβασαν οι αρχές της χούντας.

Η Golden Valley Warriors, μια αντιστασιακή οργάνωση κατά της χούντας, δήλωσε ότι δολοφόνησε τον απόστρατο ταξίαρχο εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποστήριξής του προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των επιθέσεων σε πολίτες, σύμφωνα με ανακοίνωση με ημερομηνία 22 Μαΐου.

Η χούντα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας-μια σκιώδη κυβέρνηση που αποτελείται από πρώην μέλη της ανατραπείσας κυβέρνησης της Αούνγκ Σαν Σου Κι και μάχεται κατά του στρατού-και ότι προσέλαβε έναν πληρωμένο δολοφόνο έναντι 95,52 δολαρίων για να διαπράξει τη δολοφονία, προσθέτει το δημοσίευμα.

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Νάι Φόουν Λατ διέψευσε ότι η σκιώδης κυβέρνηση έκανε κάτι τέτοιο. "Δεν αληθεύει ότι πληρώνουμε ανθρώπους να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους", είπε στο Reuters.

Εθνική εξέγερση κατά της χούντας

Η Μιανμάρ είναι βυθισμένη στο χάος από τότε που ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Φεβρουάριο του 2021 ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση της οποίας ηγείτο η βραβευμένη με Νόμπελ Αούνγκ Σαν Σου Κι και προκαλώντας εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Μετά το πραξικόπημα η χούντα της Μιανμάρ συνέλαβε περισσότερους από 29.000 ανθρώπους, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 6.000 γυναικών και 600 παιδιών, σύμφωνα με την Ένωση Βοηθείας Πολιτικών Κρατουμένων.

Τα θύματα μεταξύ των πολιτών και των φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών ανέρχονται σε περισσότερα από 6.700, περιλαμβανομένων 1.646 γυναικών και 825 παιδιών.

Η βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων από τη χούντα προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου εξέγερση σε εθνικό επίπεδο.

Η χούντα της Μιανμάρ διατείνεται ότι δε στοχοθετεί πολίτες και ότι οι επιχειρήσεις της είναι απάντηση στις επιθέσεις "τρομοκρατών" με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη χώρα.

Μια σειρά από νέες ένοπλες οργανώσεις έχουν καταλάβει με τη βία εδάφη από τον καλά εξοπλισμένο στρατό και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με την μορφή αντάρτικου ακόμη και σε αστικές περιοχές όπως η Γιανγκόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

