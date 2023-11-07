Ο ΟΗΕ προειδοποιεί: Η κατάσταση στον θύλακα φθάνει σε «κρίσιμο σημείο» χωρίς καύσιμα

Οι υπηρεσίες στη Γάζα είναι κοντά σε «κρίσιμο σημείο» χωρίς προμήθειες σε καύσιμα, δήλωσε σήμερα ο Γενς Λέρκε εκπρόσωπος του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), προσθέτοντας ότι κανένα από τα 569 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν φθάσει στον θύλακα έως τώρα δεν μετάφερε καύσιμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι υπήρχε «κάποια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στην υπό ισραηλινή πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

«Ολοένα και περισσότερες μονάδες κλείνουν, ολοένα και περισσότερα ζωτικής σημασίας μέσα τελειώνουν», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην ίδια ενημέρωση, αναφερόμενος στις προμήθειες καυσίμων.

