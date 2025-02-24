Βέτο θα ασκήσουν οι ΗΠΑ σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του ψηφίσματος που αφορά την Ουκρανία, που συζητείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν επικεντρωμένες στο να φέρουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή στο Reuters, οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει την Ουκρανία ότι θα ψηφίσουν αρνητικά στο δικό της ψήφισμα.

Τα δύο σχέδια ψηφίσματος για το ουκρανικό

Προωθώντας το σχέδιο ψηφίσματός τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υποστηρίξουν το «ιστορικό» σχέδιο ψηφίσματός τους που καλεί για ένα ταχύ τερματισμό του πολέμου, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο ψήφισμα για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνέρχεται με αφορμή την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ετοιμάζεται να ψηφίσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας αργότερα σήμερα επί διαφορετικών σχεδίων ψηφισμάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία - ενός αμερικανικού και ενός ουκρανικού σχεδίου.

Εκτός από το αμερικανικό σχέδιο, Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι έχουν ετοιμάσει δικό τους σχέδιο ψηφίσματος που υπογραμμίζει πως είναι αναγκαίο να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου «φέτος» και σημειώνει τις πρωτοβουλίες πολλών χωρών μελών που έχουν παρουσιάσει «τις προτάσεις τους για μία πλήρη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως η αμερικανική αποστολή θα ασκήσει βέτο σε κάθε τροποποίηση στο αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος και θα ψηφίσει "όχι" στο ουκρανικό σχέδιο ψηφίσματος.

«Αυτό χρειαζόμαστε τώρα, και καλούμε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Μια απλή, ιστορική διακήρυξη από τη Γενική Συνέλευση, μια διακήρυξη που ατενίζει το μέλλον, όχι το παρελθόν, ένα ψήφισμα που εστιάζει σε μια απλή ιδέα, ένα τέλος στον πόλεμο, μια πορεία προς την ειρήνη», δήλωσε η αναπληρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ντόροθι Σέι.

Από την πλευρά της, η Ουκρανή υφυπουργός Εξωτερικών Μαριάνα Μπέτσα δήλωσε πως «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» αν η επιθετικότητα δικαιολογείται και το θύμα «κατηγορείται». «Αυτή είναι μια στιγμή αλήθειας, μια ιστορική στιγμή όχι μόνο για την Ουκρανία, όχι μόνο για την Ευρώπη, μια ιστορική στιγμή για ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε η Μπέτσα πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία για δύο ανταγωνιστικά ψηφίσματα που παρουσιάστηκαν από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της από τη μια πλευρά και τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη.

Οι χώρες πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, απευθύνοντας έκκληση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

