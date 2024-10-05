Ο Σαΐντ Ατάλα, ηγετικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, σκοτώθηκε μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς του όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ισραηλινής πλευράς σε αυτό το στάδιο.

Όπως ανέφερε πηγή στο Reuters, το Ισραήλ χτυπά για πρώτη φορά τη σουνιτική πόλη της Τρίπολης στον βόρειο Λίβανο, μετά από νέους βομβαρδισμούς στα προάστια της Βηρυτού.

Παράλληλα, τα ισραηλινά στρατεύματα προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν νέες χερσαίες εισβολές στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάx κάνει λόγο για νέες μάχες με τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μέλη του εμπλέκονται σε μάχες με ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα των δυο χωρών, ενώ παράλληλα σειρά εκρήξεων συντάραξε νότια προάστια της Βηρυτού.

«Στρατιώτες του ισραηλινού εχθρού αποπειρώνται εκ νέου να προελάσουν προς τα περίχωρα του δήμου του χωριού Αντάισα» και «οι εχθροπραξίες συνεχίζονται» επισήμανε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε νωρίς το πρωί, αφού διαβεβαίωσε προηγουμένως πως ανάγκασε στοιχεία του ισραηλινού στρατού να «τραπούν σε υποχώρηση» στη ζώνη αυτή.

Ακόμη, το λιβανικό κίνημα διαβεβαίωσε πως στοχοποίησε ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή της Γιαρούν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με «ομοβροντία ρουκετών», όπως και σε δυο τοποθεσίες στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ταυτόχρονα, σειρά εκρήξεων ακούστηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε να απομακρυνθούν άμεσα οι άμαχοι από ορισμένους τομείς.

Οπτικό υλικό εικονίζει καπνό να υψώνεται από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Πού είναι ο Σαφιεντίν;

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εξαιρετικά σφοδρούς βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της Βηρυτού, κατεδαφίζοντας ολόκληρα κτίρια.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ, οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ όπου πιστεύεται πως βρισκόταν ο Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικός διάδοχος του γενικού γραμματέα του κόμματος Χασάν Νασράλα.

Έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Η ραγδαία κλιμάκωση στον Λίβανο καταγράφεται σχεδόν έναν χρόνο μετά το άνοιγμα από τη Χεζμπολάχ μετώπου με το Ισραήλ, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Τους μήνες που ακολούθησαν οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα ήταν στην πράξη καθημερινές, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2023, οι χίλιοι και πλέον από την 23η Σεπτεμβρίου, όταν εντατικοποιήθηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου υπολογίζει πως έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 1,2 εκατ. πολίτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες πως το Ισραήλ πρέπει να «εξετάσει άλλες επιλογές» και να μην πλήξει πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί προχθές. Είπε πως προσπαθεί να «κινητοποιήσει τον υπόλοιπο κόσμο» για να κατευναστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως το Ισραήλ θα έπρεπε να «πλήξει» ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε 15 στόχους - εγκαταστάσεις, οπλικά συστήματα κ.λπ- των Χούθι στην Υεμένη, από όπου το κίνημα ανταρτών, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι συνδέονται με αυτό ή με συμμάχους του, πάνω απ’ όλα τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι σκότωσε 250 μαχητές της Χεζμπολάχ και έπληξε πάνω από 2.000 θέσεις ή εγκαταστάσεις της αφότου άρχισε, τη Δευτέρα, χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του κινήματος στον νότιο Λίβανο, όπου έχει υποστεί, κατά τις ανακοινώσεις του, εννιά απώλειες.

Περίπου 374.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Σύροι πρόσφυγες στον Λίβανο, εισήλθαν στην επικράτεια της Συρίας αφού τράπηκαν σε φυγή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Νοσοκομείο στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλα δύο στο νότιο τμήμα της χώρας ανακοίνωσαν πως αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, οργάνωση προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 11 μέλη ομάδων πρώτων βοηθειών χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επτά μπροστά στο νοσοκομείο Μαρτζαγιούν.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε εξάλλου το Ισραήλ πως έπληξε επίσης σε μικρή απόσταση από στη Βηρυτό «ομάδες της πολιτικής προστασίας», σκοτώνοντας μέλος τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.