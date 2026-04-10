Ο Νετανιάχου ζήτησε να αναβληθεί η κατάθεσή του στη δίκη για διαφθορά

Αναβολή της κατάθεσής του στη δίκη για τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει, η οποία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, ζήτησε ο Μπενιαμίν Ντετανιάχου, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο δικηγόρος του σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή.

Η δίκη του Νετανιάχου, που κατηγορείται για διαφθορά, επρόκειτο να συνεχιστεί την Κυριακή, αφού το Ισραήλ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου του με το Ιράν, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη.

Η υπεράσπιση δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να συνεχιστεί η ακρόαση της κατάθεσης μάρτυρα κατηγορίας.

«Λόγω απόρρητων λόγων ασφαλείας και διπλωματίας που συνδέονται ... με τα δραματικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο Κράτος του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα, ο πρωθυπουργός δεν θα είναι σε θέση να καταθέσει στη διαδικασία για τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες», αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθιεσε ο δικηγόρος του προς το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ.

Στο έγγραφο προστίθεται ότι παραδόθηκε στο δικαστήριο σφραγισμένος φάκελος με λεπτομέρειες για τους απόρρητους λόγους που επιβάλλουν την αναβολή, ενώ το δικαστήριο θα αποφανθεί αφού η εισαγγελία υποβάλει την απάντησή της.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης που τού απαγγέλθηκαν το 2019 ύστερα από πολυετείς έρευνες.

Η δίκη του, η οποία ξεκίνησε το 2020 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινές φυλάκισης, έχει αναβληθεί επανειλημμένως λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να διαφαίνεται ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Νετανιάχου, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, έχουν πλήξει τη θέση του.

Το Ισραήλ αναμένεται να διεξαγάγει εκλογές τον Οκτώβριο και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου, ο πιο δεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, είναι πιθανό να ηττηθεί.

