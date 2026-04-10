Η Ουκρανία λέει ότι έπληξε δύο ρωσικές εξέδρες γεώτρησης στην Κασπία

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε την Παρασκευή δύο ρωσικές εξέδρες γεώτρησης στην Κασπία Θάλασσα.

Οι εξέδρες βρίσκονται σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και προμηθεύουν με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα το γενικό επιτελείο, οι δυνάμεις του ουρκανικού στρατού έπληξαν πλατφόρμα γεώτρησης στο κοίτασμα V. Graifer (πρώην Rakushechnoye) και μια ακόμα πλαρφόρμα στο κοίτασμα Yuri Korchagin.

Όπως σημειώνεται, οι δύο πλατφόρμες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην παροχή καυσίμων και λιπαντικών στον ρωσικό στρατό κατοχής.

Πηγή: skai.gr

