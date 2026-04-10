Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρό 12χρονο αγόρι που εγκλωβίστηκε σε τζακούζι

Ένα 12χρονο αγόρι βρήκε φρικτό θάνατο στην Ιταλία, αφού το πόδι του εγκλωβίστηκε σε φίλτρο τζακούζι σε ξενοδοχείο κατά την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο σπα του ξενοδοχείου Duca di Montefeltro στο Πενναμπίλι, κοντά στο Ρίμινι.

Ο Ματέο Μπραντιμάρτι βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του όταν αποφάσισαν να χαλαρώσουν στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου την Κυριακή του Πάσχα.

Γύρω στις 10:30 π.μ., το αγόρι παγιδεύτηκε στο υδρομασάζ καθώς το πόδι του αναρροφήθηκε από το στόμιο ενώ η λειτουργία υδρομασάζ ήταν ενεργή.

Ο Ματέο παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από το νερό για σχεδόν πέντε λεπτά πριν διασωθεί από το προσωπικό του ξενοδοχείου, που κατάφερε να κλείσει την κεντρική παροχή ρεύματος και την αντλία του τζακούζι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, όπου το παιδί βρέθηκε σε σοβαρή κατάσταση, και άρχισαν να εκτελούν ΚΑΡΠΑ. Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό του παλμό και στη συνέχεια κάλεσαν ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, αλλά στις 9 Απριλίου ανακηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο Ματέο παρέμεινε κάτω από το νερό για αρκετή ώρα ώστε να προκληθεί καρδιακή ανακοπή και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω υποξίας.

Η μηχανική υποστήριξη θα απενεργοποιηθεί τώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, δήλωσε ότι δόθηκε η συγκατάθεση από τους γονείς του αγοριού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, για δωρεά οργάνων.

Είναι πιθανό να διενεργηθεί νεκροψία στο σώμα του αγοριού για την περαιτέρω κατανόηση της αιτίας θανάτου του, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, προς το παρόν χωρίς υπόπτους. Η πισίνα των εγκαταστάσεων και ο περιβάλλων χώρος παραμένουν κλειστοί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και η έρευνα θα συνεχιστεί.

Η Spresal, η υπηρεσία πρόληψης και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της Τοπικής Υγειονομικής Αρχής, υπέβαλε έκθεση για την κατάσταση του συστήματος του υδρομασάζ. Αναζητούν παρατυπίες στον σχεδιασμό των στομίων και των αεραγωγών, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρουσία προστατευτικών πλεγμάτων στις συσκευές.

Πηγή: skai.gr

