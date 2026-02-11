Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 1.417 Αφρικανοί έχουν ενταχθεί στις τάξεις του ρωσικού στρατού στον πόλεμο της Ουκρανίας, με πάνω από 300 να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με έκθεση της συλλογικότητας All Eyes on Wagner (AEOW).

Η AEOW δημοσιοποίησε για πρώτη φορά κατάλογο με ονόματα, που προέρχεται από το ουκρανικό πρόγραμμα «Θέλω να ζήσω» και καλύπτει χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2023 έως Σεπτέμβριο 2025.

Η στρατολόγηση Αφρικανών πολιτών θεωρείται οργανωμένη στρατηγική της Μόσχας, που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης.

Τουλάχιστον 1.417 Αφρικανοί εντάχθηκαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και περισσότεροι από 300 έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με μια έκθεση της συλλογικότητας All Eyes on Wagner (AEOW) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, έναν κατάλογο με ονόματα.

Η AEOW έλαβε τη λίστα μέσω του ουκρανικού προγράμματος «Θέλω να ζήσω» που καταγράφει τους πεσόντες της ρωσικής πλευράς και ενθαρρύνει τους ξένους μαχητές να παραδοθούν. Περιλαμβάνει τα ονόματα 1.417 ανθρώπων από 45 χώρες της Αφρικής που στρατολογήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τους 316 που σκοτώθηκαν στο μέτωπο. Οι πραγματικοί αριθμοί ωστόσο ενδέχεται να είναι κατά πολύ υψηλότεροι.

«Το φαινόμενο της στρατολόγησης Αφρικανών πολιτών δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μια σκόπιμη και οργανωμένη στρατηγική», καθώς η Μόσχα «αντιμετωπίζει ελλείψεις ανθρωπίνου δυναμικού» όσο παρατείνεται ο πόλεμος, σημείωσε.

«Εντυπωσιαστήκαμε με την ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να βρει μια πρόταση ή ένα μέσο για να φύγει από αυτές τις (αφρικανικές) χώρες. Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», είπε στο AFP ο Λου Όσμπορν. «Η Ρωσία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να καταστήσει τη στρατολόγηση πραγματικά προσβάσιμη στις μάζες», πρόσθεσε.

Η συλλογικότητα δημοσιοποίησε τη λίστα ώστε οι οικογένειες που δεν έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους να ενημερωθούν για την τύχη τους και να οργανωθούν για να ζητήσουν να επιστραφούν οι σοροί τους.

Οι περισσότεροι από τους Αφρικανούς που μάχονται στο πλευρό του ρωσικού στρατού προέρχονται από την Αίγυπτο (361 άνδρες) και ακολουθούν το Καμερούν (335) και η Γκάνα (234). Τουλάχιστον 45 Κενυάτες έχουν σκοτωθεί στο μέτωπο.

Χιλιάδες ξένοι μαχητές έχουν ενταχθεί στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Για να στρατολογήσει άνδρες, η Μόσχα στράφηκε αρχικά σε χώρες με τις οποίες διατηρεί ιστορικά στενές σχέσεις, όπως είναι το Καζακστάν, το Τατζικιστάν και η Κούβα. Η Ουκρανία έχει επίσης αρκετές χιλιάδες ξένους μαχητές στις γραμμές της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

