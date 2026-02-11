«Στο μάτι του κυκλώνα» η Μελόνι λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η δημόσια τηλεόραση RAI βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για την προβληματική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα.

Ο διευθυντής του αθλητικού τομέα της RAI, Πάολο Πετρέκα, αντιμετώπισε δυσκολίες στον σχολιασμό, κάνοντας λάθη όπως η σύγχυση της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και καλλιτέχνιδες, καθώς και η εσφαλμένη ονομασία του σταδίου και η διακοπή των συμπαρουσιαστών.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας απαντά με νέα, αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό, εν μέσω της δυσχερούς κατάστασης που δημιουργούν οι διοργανώσεις και η αρνητική προβολή της χώρας.

Από ευκαιρία για προβολή της Ιταλίας, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα μετατρέπονται σε δύσκολα διαχειρίσιμο πρόβλημα. Κύριο θέμα της επικαιρότητας αποτελεί η προβληματική τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης από την ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI.



Ο διευθυντής του αθλητικού τομέα της, Πάολο Πετρέκα, αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος το βάρος του σχολιασμού της τελετής και τα αποτελέσματα δεν ήταν από τα καλύτερα. Μπέρδεψε και την Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κρίστι Κόβεντρι, αλλά και τη Μαράια Κάρεϊ με Ιταλίδα ηθοποιό. Ξεκίνησε τη μετάδοση καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές από το «στάδιο Olimpico της Ρώμης», ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο, διέκοπτε συνεχώς τους άλλους δύο συμπαρουσιαστές και δεν αναγνώρισε πέντε Ιταλούς πρωταθλητές του βόλεϊ, οι οποίοι επελέγησαν ως λαμπαδηφόροι λίγο πριν ανάψει η Ολυμπιακή Φλόγα.

Προώθηση της κυβερνητικής γραμμής;

Οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της RAI ανακοίνωσαν ότι μόλις τελειώσουν οι Αγώνες, θα προχωρήσουν σε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων. Με κύριο αίτημα να αναλάβει ο διευθυντής τους τις ευθύνες που προέκυψαν από την άκρως προβληματική μετάδοση της τελετής έναρξης.



Ο Τύπος, παράλληλα, σχολιάζει ότι η πρωτοφανής αυτή ιστορία βάζει σε δύσκολη θέση και την κυβέρνηση της Ρώμης. Διότι ο Πάολο Πετρέκα φέρεται να πρόσκειται στο κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού και η όλη γραμμή του είχε προκαλέσει μεγάλα προηγούμενα και κατά την προηγούμενη θητεία του, ως διευθυντής του ειδησεογραφικού καναλιού Rainews 24.



Είχε μάλιστα αμφισβητηθεί επανειλημμένα από τους συντάκτες του για τον τρόπο κάλυψης μεγάλων εσωτερικών και διεθνών γεγονότων. Το κύριο ερώτημα, ουσιαστικά, είναι κατά πόσον επιβραβεύεται η επαγγελματική εμπειρία και πόσο -αντιθέτως- μετρά η προβολή της γραμμής του κυβερνητικού συνασπισμού.

Αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό

Η Τζόρτζια Μελόνι έχει επίγνωση του ότι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα της χώρας και θεωρεί ότι πρέπει να περάσει στην αντεπίθεση. Όπως όλα δείχνουν, σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να εγκρίνει νέα δέσμη αυστηρότερων μέτρων για το μεταναστευτικό.



Στα κύρια σημεία τους συμπεριλαμβάνεται ο ακριβής καθορισμός των ασφαλών χωρών προέλευσης των μεταναστών, με στόχο να μειωθούν οι αιτήσεις ασύλου που θα γίνονται δεκτές. Η σημαντικότερη απόφαση, όμως, αφορά το λεγόμενο «ναυτικό μπλόκο», το οποίο η Μελόνι είχε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά στη συνέχεια έδειχνε να το έχει ξεχάσει.



Τώρα επανέρχεται με ένα μέτρο που -σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης- θα προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στα εθνικά ύδατα της χώρας, για περίοδο από έναν μέχρι και έξι μήνες, σε περίπτωση εξαιρετικής μεταναστευτικής πίεσης, τρομοκρατικών και υγειονομικών απειλών και απρόοπτων διεθνών εξελίξεων. Οι μετανάστες θα μπορούν να μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα, τα οποία βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ. Και η κύρια αναφορά, βέβαια, είναι στις δύο ιταλικές δομές που έχουν δημιουργηθεί στη βόρεια Αλβανία.



Η νέα αυτή δέσμη μέτρων (η οποία είναι περίπου βέβαιο ότι θα προκαλέσει σειρά αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης) αναμένεται να περιορίσει, επίσης, τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης μεταναστών και προσφύγων και να διευκολύνει τις απελάσεις. Πρόκειται για μήνυμα που η Μελόνι αποφάσισε να στείλει στους συντηρητικότερους ψηφοφόρους της με στόχο να πετύχει τη συσπείρωσή τους, ενόψει και του δημοψηφίσματος στις 22 και 23 Μαρτίου.

Η δικαστική μεταρρύθμιση της Μελόνι

Πρόκειται για δημοψήφισμα, το οποίο πρέπει να επικυρώσει ή να απορρίψει νόμο που ψήφισε η κυβερνητική συμμαχία και προβλέπει τον οριστικό διαχωρισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών. Ένα μέτρο, το οποίο -μαζί με την ουσιαστική αποδυνάμωση της αυτορρύθμισης του δικαστικού σώματος - σύμφωνα με πολλούς αναλυτές μπορεί να προκαλέσει σημαντικά, μελλοντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εξουσιών που εγγυάται το Σύνταγμα της χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

