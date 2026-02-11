Πίσω από κλειστές πόρτες στον Λευκό Οίκο εξελίσσεται αυτή την ώρα η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η συνάντηση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου είχε επαφές στο Blair House με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ ώστε οι αμερικανικές συνομιλίες με το Ιράν να επεκταθούν πέραν του πυρηνικού του προγράμματος και να συμπεριλάβουν περιορισμούς στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης, καθώς και σε άλλες πτυχές που αφορούν την ασφάλεια.

Στην έβδομη κατά σειρά συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα επιχειρήσει να βάλει τη δική του σφραγίδα στον επόμενο γύρο των αμερικανικών επαφών με την Τεχεράνη. Η κίνηση αυτή έρχεται αμέσως μετά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που διεξήχθησαν στο Ομάν.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει σε οριακό σημείο. Από τη μία, ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, και από την άλλη, η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίποινα, τροφοδοτώντας τους φόβους για μια γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να ξεκαθαρίσει για ακόμη μια φορά πως στέκεται ακλόνητα στο πλευρό του Ισραήλ, του διαχρονικού συμμάχου των ΗΠΑ.

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε την Τρίτη, ο Τραμπ κινήθηκε στη γραμμή του «μαστιγίου και του καρότου». Παρόλο που δήλωσε πως πιστεύει ότι το Ιράν θέλει πραγματικά μια συμφωνία, δεν δίστασε να επαναλάβει την προειδοποίησή του: Αν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμβιβαστεί, τα «πολύ σκληρά μέτρα» είναι ήδη πάνω στο τραπέζι.



