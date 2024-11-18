Ο Νετανιάχου σκέφτεται να απομακρύνει τον επικεφαλής της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ

Το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον επικεφαλής της Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), Ρόνεν Μπαρ, εξετάζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε η Walla τη Δευτέρα, επικαλούμενη πηγές κοντά του.

Σύμφωνα με πηγές, ο Νετανιάχου συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο μετά τις φωτοβολίδες που έριξαν κοντά στο σπίτι του στην Καισάρεια το Σάββατο, που εξηγούν την απομάκρυνση του Μπαρ λόγω αποτυχίας ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν μετά τη ρίψη δύο φωτοβολίδων κοντά στην οικία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα κατηγόρησε το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του Νετανιάχου ότι προκάλεσε την επίθεση, ενώ ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ προειδοποίησε κατά "της κλιμάκωσης της βίας στην πολιτική σφαίρα".

Στις 22 Οκτωβρίου η οικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε γίνει στόχος drone που είχε εκτοξεύσει η Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές.

