Αναστολή πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ προτείνει ο Μπορέλ

Την πρόταση του για αναστολή του πολιτικού διαλόγου, στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, φέρνει σήμερα -στο τελευταίο για εκείνον Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του «μπλοκ»- ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.



Παρά το γεγονός ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει απαντήσει έως τώρα θετικά στο σχετικό αντίστοιχο αίτημα της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, ο Ζοζέπ Μπορέλ ζητά σήμερα από τους 27 υπουργούς Εξωτερικών να εξετάσουν την αναστολή του διαλόγου με την ισραηλινή κυβέρνηση, εν μέσω επικρίσεων για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Μέτρα για το Ισραήλ με συμβολική σημασία

«Τουλάχιστον 44.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα», τόνισε προσερχόμενος στο συμβούλιο ο Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ πρόσθεσε ότι «70% των θυμάτων στη Γάζα είναι γυναίκες και παιδιά». «Εάν δείτε τις ηλικίες των παιδιών-θυμάτων θα διαπιστώσετε ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι κάτω των εννέα ετών», είπε χαρακτηριστικά. «Θα παρουσιάσω στους συναδέλφους μια πρόταση να την εξετάσουν και μπορεί να υπάρξει απόφαση σε ευθυγράμμιση με το συμβούλιο σύνδεσης (σ.σ. με το Ισραήλ) για πιθανή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν», τόνισε ο Μπορέλ. Συμπλήρωσε επίσης ότι αυτά θα αφορούν προϊόντα που παράγονται σε κατεχόμενα εδάφη και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Όλα αυτά θα συζητηθούν, όπως επισήμανε, στον «απόηχο» των αμερικανικών εκλογών. Άλλωστε, σημείωσε ότι «είμαστε αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο και οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν να δράσουν και όχι, απλώς να περιμένουν να αντιδράσουν σε αμερικανικές αποφάσεις».



Τα μέτρα, που προτείνει ο Μπορέλ για το Ισραήλ έχουν ωστόσο συμβολική σημασία, καθώς Ευρωπαίοι διπλωμάτες παραδέχονται ότι «δεν θα αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης». Όμως, αναφέρουν ότι «θα αποτελέσουν ένα πολιτικό μήνυμα».

Γερμανία και Ολλανδία αντιδρούν στην πρόταση Μπορέλ

Η Γερμανία ωστόσο αντιδρά έναντι της πρότασης του απερχόμενου επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς εκτιμά ότι οι συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχιστούν και να μην κλείσουν τα κανάλια επικοινωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι δεν συμφωνεί με την πρόταση του Μπορέλ σημειώνοντας ότι «οι πόρτες μας θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές».



Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ομοφωνία, προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση του απερχόμενου επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ο Ζοζέπ Μπορέλ πάντως συναντήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Ολμερτ και τον πρώην πρωθυπουργό της Παλαιστίνης Νάσερ Αλκίντουα, εκτιμώντας ότι «η κοινή πρωτοβουλία τους για ειρήνη αποτελεί αχτίδα ελπίδας σε σκοτεινούς καιρούς».

Υπέρ της χρήσης ευρωπαϊκών πυραύλων στο έδαφος της Ρωσίας

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν, παράλληλα, όλες οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στον «απόηχο» τόσο των ρωσικών επιθέσεων το Σαββατοκύριακο εναντίον ουκρανικών υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της απόφασης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να επιτρέψει για πρώτη φορά στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας. Η απόφαση αυτή δύο μήνες πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο σε Γαλλία και Βρετανία να επιτρέψουν τη χρήση δικών τους πυραύλων από την Ουκρανία για χτυπήματα εντός ρωσικού εδάφους.



Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας σήμερα στις Βρυξέλλες. «Έχουμε πει ανοιχτά ότι αποτελεί επιλογή που θα εξετάσουμε, να επιτρέψουμε δηλαδή να χτυπηθεί στόχος από όπου η Ρωσία επιτίθεται επί του παρόντος σε ουκρανικό έδαφος. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι νεότερο ως προς αυτό» ανέφερε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.



Το Βερολίνο, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζεται διστακτικό σχετικά με την αποστολή πυραύλων τύπου Taurus στην Ουκρανία, ενώ αρκετά ερωτηματικά έχει προκαλέσει σε Παρίσι και Βαρσοβία η απόφαση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη Παρασκευή.



«Δε γνωρίζω τι είπε ο καγκελάριος Σολτς με τον πρόεδρο Πούτιν. Είμαι σίγουρος, ότι (σ.σ. η συζήτηση) έγινε στο πλαίσιο της στήριξης της Ουκρανίας» επισήμανε από την πλευρά του ο Ζοζέπ Μπορέλ νωρίτερα. «Αυτή είναι η δουλειά μου, να εξασφαλίσω ότι η στήριξη της Ουκρανίας θα συνεχιστεί. Οποιοσδήποτε μιλάει με τον οποιοδήποτε, δεν με αφορά. Η δουλειά μου είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συνεχίσει να ακολουθεί τις γραμμές που έχουμε αποφασίσει», ανέφερε.



Ο Μπορέλ πρόσθεσε πάντως ότι το «μπαράζ» επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο αποτελούν απόδειξη ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της χρήσης ευρωπαϊκών πυραύλων για χτυπήματα του Κιέβου σε ρωσικό έδαφος. «Το έχω πει πολλές φορές και ξανά ότι η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα που τους παρέχουμε, ώστε όχι μόνο να σταματήσει τα βέλη, αλλά και να χτυπήσει τους τοξοβόλους», είπε χαρακτηριστικά.



Σχολιάζοντας σχετικά την απόφαση της απερχόμενης αμερικανικής διοίκησης, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας όμως ανέφερε ότι δεν αποτελεί «αλλαγή» της δυτικής πολιτικής. «Η απόφαση της αμερικανικής πλευράς, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, είναι ότι δεν αποτελεί επανεξέταση, αλλά εντατικοποίηση των δεσμεύσεων άλλων εταίρων, και είναι σημαντική αυτή τη στιγμή» σημείωσε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Εμπλοκή της Κίνας

Οι 27 υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν παράλληλα τα στοιχεία, που έχει στην κατοχή της η Ε.Ε σχετικά με την έναρξη παραγωγής drones από τη Ρωσία στην περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας, γεγονός που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση του πολέμου και αλλαγή της «ουδέτερης» στάσης του Πεκίνου. «Έχουμε σαφείς αποδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, ενώ συμπλήρωσε ότι «είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν το γνωρίζουν οι κινεζικές αρχές». Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, τότε το Πεκίνο θα πρέπει να υποστεί συνέπειες, συμπλήρωσε.



Η Ε.Ε έχει θέσει «κόκκινη γραμμή» για τυχόν εμπλοκή της Κίνας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έως τώρα το Πεκίνο έχει αποφύγει απευθείας κυρώσεις καθώς παρέχει στη Μόσχα προϊόντα μόνο διπλής χρήσης. Η κατασκευή, ωστόσο, στρατιωτικών drones στο έδαφος της Κίνας, συνιστά αλλαγή και δημιουργεί δίλημμα στις Βρυξέλλες, που έχουν ήδη αποφασίσει ανάλογες κυρώσεις στη Λευκορωσία, Ιράν και Βόρεια Κορέα για εμπλοκή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας.



Το ζήτημα ενδεχομένως να τεθεί ευθέως από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στη συνάντηση που θα έχουν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της G20, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.



Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας καθώς και η πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο αναμένεται να απασχολήσουν τις συνομιλίες, που θα έχουν αργότερα σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην κατοικία του στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.