Η Unesco καταδίκασε σήμερα την μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού τη νύχτα της Παρασκευής, περιοχή που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.

«Την νύκτα της 14ης προς την 15η Νοεμβρίου, ρωσική επίθεση μεγάλη κλίμακας έπληξε το ιστορικό κέντρο της Οδησσού που προστατεύεται από τον Ιανουάριο 2023 στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Προσωρινός απολογισμός αναφέρεται σε καταστροφές σε είκοσι περίπου κτίρια - μνημεία, ανάμεσά τους ιστορικά, θρησκευτικά και ορισμένα εκπαιδευτικής φύσεως κτίρια, καταγγέλλει η Unesco που καταδικάζει τις επιθέσεις που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και εκφράζει την υποστήριξή της προς τα θύματα.

Αντιπροσωπεία της Unesco έφθασε το Σάββατο στο σημείο για την αποτίμηση των καταστροφών και την διάσωση των κτιρίων.

Σήμερα, σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Οδησσού, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Πρόσφατα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις επιθέσεις τους κατά του νότιου τμήματος της Ουκρανία, πλήττοντας κυρίως μη πολεμικά πλοία στα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού

