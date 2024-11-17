Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν μετά τη ρίψη δύο φωτοβολίδων κοντά στην οικία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί όταν σημειώθηκε το περιστατικό, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ Σιν Μπετ.

«Στη διάρκεια της νύκτας τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους στο περιστατικό», το οποίο σημειώθηκε στην Καισάρεια στο κεντρικό Ισραήλ, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή δικαιοσύνη έχει απαγορεύσει για περίοδο 30 ημερών τη δημοσίευση πληροφοριών για την έρευνα που διεξάγεται όπως και για την ταυτότητα των υπόπτων.

Χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δύο φωτοβολίδες έπεσαν στον προαύλιο χώρο μπροστά από την οικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σύμφωνα με την αστυνομία και τη Σιν Μπετ οι οποίες έκαναν λόγο για "σοβαρό περιστατικό" και "επικίνδυνη κλιμάκωση".

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα κατηγόρησε το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του Νετανιάχου ότι προκάλεσε την επίθεση, ενώ ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ προειδοποίησε κατά "της κλιμάκωσης της βίας στην πολιτική σφαίρα".

Η δικαστική μεταρρύθμιση που προωθούσε ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί εταίροι του δίχασε βαθιά το Ισραήλ το 2023 και προκάλεσε τη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα κινήματα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ.

Οι επικριτές του Νετανιάχου ζητούσαν να μην προχωρήσει η μεταρρύθμιση αλλά και από τον ίδιο να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία, καθώς είναι κατηγορούμενος για διαφθορά σε σειρά ποινικών υποθέσεων.

Η μεταρρύθμιση έχει παγώσει μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όμως το κίνημα κατά του Νετανιάχου συνεχίζει να πραγματοποιεί διαδηλώσεις, αν και μικρότερης κλίμακας.

Στις 22 Οκτωβρίου η οικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε γίνει στόχος drone που είχε εκτοξεύσει η Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

