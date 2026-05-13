Νικολά Σαρκοζί: Ποινή φυλάκισης επτά ετών ζητούν οι εισαγγελείς

Γάλλοι εισαγγελείς ζήτησαν την Τετάρτη να επιβληθεί ποινή φυλάκισης επτά ετών στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο της δίκης σε δεύτερο βαθμό, με την οποία επιδιώκει να ανατρέψει προηγούμενη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Ειδικότερα, η εισαγγελία ζήτησε για τον πρώην πρόεδρο ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ (περίπου 350.000 δολάρια), καθώς και πενταετή στέρηση του δικαιώματος άσκησης δημόσιου αξιώματος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ήδη καταδικάσει τον Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Ο πρώην πρόεδρος άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ωστόσο αποφυλακίστηκε έπειτα από 20 ημέρες κράτησης, εν αναμονή των περαιτέρω δικαστικών διαδικασιών.

Οι συνήγοροί του εξακολουθούν να υποστηρίζουν την αθωότητά του, αρνούμενοι ότι χρησιμοποίησε λιβυκά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου.

Εάν καταδικαστεί, ο Νικολά Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τελευταία δυνατότητα προσφυγής του θα είναι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, το Cour de Cassation.

Ο Σαρκοζί έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών υποθέσεων μετά την αποχώρησή του από την προεδρία και έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα σε δύο άλλες υποθέσεις.

Ο 71χρονος Νικολά Σαρκοζί κατηγορείται ότι είχε συνάψει μυστική συμφωνία με τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος θα συνέβαλε στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σε αντάλλαγμα, ο Σαρκοζί φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Καντάφι, μετά τις κατηγορίες κατά της Τρίπολης για την ανατίναξη αεροσκάφους πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988, καθώς και άλλου αεροπλάνου πάνω από τον Νίγηρα το 1989, επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες επιβάτες.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, αρνείται επανειλημμένα κάθε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του έχουν πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: skai.gr

