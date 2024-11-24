Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε έντονα την εν εξελίξει έρευνα σχετικά με τη διαρροή στον Τύπο διαβαθμισμένων εγγράφων, η οποία φέρεται να προέρχεται από το γραφείο του.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «κυνήγι μαγισσών» το οποίο στρέφεται εναντίον του ίδιου και των συνεργατών του. Υποστήριξε επίσης ότι σκοπός της πρόσφατης δίωξης συγκεκριμένων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, είναι να βλάψει τον ίδιο και τους υποστηρικτές του. Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι διέρρευσαν απόρρητες πληροφορίες με σκοπό να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες.

Στην εν λόγω έρευνα συμμετέχουν η Σιν Μπετ (η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο στρατός και η αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στις αρχές του μήνα, οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να διέρρευσαν στον Τύπο διαβαθμισμένα στρατιωτικά έγγραφα από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.