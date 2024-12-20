Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Πέμπτη πως ελπίζει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, θα συνεχίσει τις προσπάθειες της απερχόμενης κυβέρνησης των Δημοκρατικών για την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, παραδεχόμενος πως αυτό δεν θα επιτευχθεί κατά τη θητεία του Τζο Μπάιντεν.

«Μπορεί να δούμε ένα μέλλον στο οποίο το Ισραήλ θα είναι πλήρως ενταγμένο στην περιφέρεια, θα έχει εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία και άλλες δυνάμεις με τις οποίες δεν το έχει κάνει ακόμη», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο MSNBC.

Το Ριάντ ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον με αντικείμενο συμφωνία που θα συμπεριλάμβανε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η εξομάλυνση προϋποθέτει το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και διαδικασία «που θα επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να αποκτήσουν κράτος, κάτι που είναι δικαίωμά τους», είπε ο κ. Μπλίνκεν.

Ωστόσο η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «πολύ περίπλοκο» ζήτημα, είπε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας πως τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι έχουν βαθιά «τραύματα» εξαιτίας του πολέμου που συνεχίζεται για 441η ημέρα.

«Ελπίζω πως θα φθάσουμε όσο πιο μακριά είναι δυνατόν, αλλά δεν θα έχουμε τελειώσει» προτού αναλάβει την εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε.

Η επόμενη κυβέρνηση «μπορεί να αποφασίσει πώς θέλει να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Το βασίλειο ουδέποτε αναγνώρισε το Ισραήλ. Δεν συμμετείχε στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, που είχε διαπραγματευτεί η Ουάσιγκτον το 2020.

Βάσει των συμφωνιών αυτών, γείτονες της Σαουδικής Αραβίας, ιδίως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απέκτησαν επίσημα σχέσεις με το Ισραήλ, όπως και το Μαρόκο.

Ο κ. Μπλίνκεν χαρακτήρισε «πολύ καλή» εξέλιξη την υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου πρώην και μελλοντικού προέδρου.

«Τώρα δίνεται η ευκαιρία —και ξέρω πως αυτό είναι κάτι στο οποίο θα επικεντρωθεί ο (σ.σ. εκλεγμένος) πρόεδρος (Τραμπ)— να διευρύνουμε την εφαρμογή τους με τους Σαουδάραβες», πρόσθεσε.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ προτού ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, καταδικάζοντας τα «εγκλήματα» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Από την άλλη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του απορρίπτει κατηγορηματικά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

