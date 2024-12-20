Οι ΗΠΑ ένα βήμα πριν από τη δημοσιονομική παράλυση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε χθες Πέμπτη νέο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τα δημοσιονομικά που θα επέτρεπε στη θεωρία να αποφευχθεί παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, οδυνηρή αποτυχία που εντείνει την αβεβαιότητα στις ΗΠΑ καθώς πλησιάζει γοργά η προθεσμία, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Οι Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί, που έχουν οριακή πλειοψηφία στην αμερικανική κάτω Βουλή, έθεσαν σε ψηφοφορία τη νέα πρόταση μια μέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ τορπίλισαν συμφωνία που είχαν διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς ώστε να αποφευχθεί το περιβόητο shutdown πριν από τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έδωσε την ευλογία του στο νέο κείμενο, «πολύ καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό», κατ’ αυτόν.

Αλλά πριν από την ψηφοφορία, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις, ξεκαθάρισε πως η παράταξή του εναντιώνεται στο νομοσχέδιο, που χαρακτήρισε «ασόβαρο», «για γέλια».

Κι ενώ χρειαζόταν πλειοψηφία δυο τρίτων για να υιοθετηθεί, το κείμενο δεν εξασφάλισε καν απλή πλειοψηφία: 38 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν «όχι», ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς.

Τα επόμενα βήματα μοιάζουν αβέβαια για τον Ρεπουμπλικάνο «speaker», πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, που πιέζεται από τη μια από τους Δημοκρατικούς να επαναφέρει τη συμφωνία που είχαν διαπραγματευτεί κι από την άλλη από στελέχη της πιο συντηρητικής πτέρυγας της δικής του παράταξης που απορρίπτουν συλλήβδην οποιοδήποτε κείμενο δεν συμπεριλαμβάνει περικοπές δαπανών για να εξισορροπηθούν επιδόματα και πακέτα νέας χρηματοδότησης.

Μετά την ανακοίνωση πως δεν επρόκειτο να γίνει άλλη ψηφοφορία το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), ο Μάικ Τζόνσον δήλωσε πως οι κοινοβουλευτικοί επρόκειτο να συνεδριάσουν για να καταλήξουν σε «άλλη λύση».

Ο χρόνος πιέζει.

Η παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών θα έθετε σε τεχνιτή ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, θα οδηγούσε σε πάγωμα της καταβολής επιδομάτων και στο κλείσιμο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ θα προκαλούσε μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των αερομεταφορών.

Κατάσταση που θα προκαλούσε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια παραμονές Χριστουγέννων.

Η πιθανότητα να ενσκήψει shutdown μεγάλωσε απότομα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αποδοκιμασία του προχθές Τετάρτη για το νομοσχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, κρίνοντας πως είναι «γελοίο και εξαιρετικά δαπανηρό».

Η ανατροπή κατέλαβε εξαπίνης πολλούς κοινοβουλευτικούς κι έδωσε μια πρόγευση της δεύτερης προεδρίας Τραμπ ήδη προτού αναλάβει ο Ρεπουμπλικάνος την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου. Με στιλ παρόμοιο με αυτό της πρώτης θητείας του, ο μεγιστάνας δεν σκοτίζεται για τις συμβάσεις και προκαλεί ενίοτε χάος.

Αλλά ο μελλοντικός πρόεδρος δεν ήταν ο μόνος που δυναμίτισε τη συμφωνία.

«Σκοτώστε το νομοσχέδιο!», επαναλάμβανε ασταμάτητα ο Ίλον Μασκ μέσω X, του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, σε μακρά σειρά αναρτήσεων με τις οποίες στηλίτευε τις αλόγιστες δαπάνες, κατ’ αυτόν.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX, υποστήριξε αντιθέτως τη νέα πρόταση των Ρεπουμπλικάνων, που συμπεριλάμβανε διάταξη που ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ: την αναβολή της προθεσμίας για το όριο του χρέους ως τον Ιανουάριο του 2027.

Ο μελλοντικός πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στην αρχική συμφωνία διότι δεν συμπεριλάμβανε αύξηση του ορίου του χρέους.

Οι ΗΠΑ είναι η μοναδική ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου που προσκρούει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε νομικό πρόβλημα όσον αφορά τη δυνατότητά της να εξασφαλίζει πίστωση — το όριο του χρέους, ακριβώς, που πρέπει να αυξάνεται ή να αναστέλλεται με απόφαση του Κογκρέσου.

Η αναστολή του, που αποφασίστηκε το 2023, εκπνέει στις αρχές Ιανουαρίου και οι ΗΠΑ αναμένεται να το φθάσουν τον Ιούλιο. Ο κ. Τραμπ τόνισε την Τετάρτη πως σκοπός του είναι να αποφύγει με την επιστροφή του στην εξουσία αυτή την «ύπουλη παγίδα» που έστησαν, κατ’ αυτόν, οι «ριζοσπαστικοί αριστεροί» Δημοκρατικοί.

Ο Λευκός Οίκος τάχθηκε κατά του νέου κειμένου πριν από την ψηφοφορία.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι εκτελούν τις διαταγές των δισεκατομμυριούχων δωρητών τους σε βάρος των σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών», σφυροκόπησε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ.

Πολλοί Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί κατήγγειλαν επίσης την επιρροή του πλουσιότερου ανθρώπου στην υφήλιο στις αποφάσεις των Ρεπουμπλικάνων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων έκλιναν το γόνυ μπροστά στον αληθινό εκλεγμένο πρόεδρο, τον Ίλον Μασκ», σχολίασε η νεοϋορκέζα βουλεύτρια Νίντια Βελάσκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

