Ο Bob Wenrich και η Fay Gable παντρεύτηκαν το 1951, όταν η Fay έμαθε ότι ήταν έγκυος. Τότε ο Bob ήταν 21 και η Fay μόλις 16 ετών. Όμως και οι δύο ήταν τρομερά ερωτευμένοι οπότε και αποφάσισαν να το τολμήσουν. Απέκτησαν έναν γιο και στη συνέχεια έφεραν στον κόσμο ακόμη τρία παιδιά ζώντας ευτυχισμένοι στο Lancaster, Pa. Ο Bob διατηρούσε μια επιχείρηση ζωγραφικής και η Fay ήταν νοσοκόμα. Όμως 24 χρόνια αργότερα, το 1975, επήλθε κρίση στο γάμο τους και αποφάσισαν να χωρίσουν.

Και οι δύο ξαναπαντρεύτηκαν αλλά παρέμειναν φίλοι μεταξύ τους περνώντας τις γιορτές με τα τέσσερα παιδιά τους και γιορτάζοντας μαζί σε πάρτι γενεθλίων με τα εγγόνια τους, είπε η μικρότερη κόρη τους, η 64χρονη Carol Smith, σύμφωνα με την Washington Post.

«Πολλές φορές, το διαζύγιο είναι πικρό και οδυνηρό και οι άνθρωποι δεν το ξεπερνούν ποτέ», είπε. «Αλλά οι γονείς μας το έκαναν. Κάθονταν ακόμη και μαζί στο ίδιο στασίδι στην εκκλησία».

Αφού πέθαναν οι δεύτεροι σύζυγοι του Bob και της Fay, η Carol παρατήρησε ότι και οι δυο τους φαίνονταν μοναχικοί. Έτσι πριν από περίπου ένα χρόνο, άρχισε να προσκαλεί τους γονείς της να παίξουν χαρτιά όλοι μαζί με εκείνη και τον σύζυγό της στο σπίτι τους. Η χημεία ανάμεσα στον Bob και της Fay δεν άργησε να εμφανιστεί και πάλι και οι δυο τους άρχισαν να περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μαζί.

«Άρχισαν να κάνουν παρέα πολύ μαζί και ήταν προφανές ότι απολάμβαναν πραγματικά ο ένας την παρέα του άλλου», είπε η Carol.

Η 89χρονη σήμερα Fay, είπε στον 94χρονο Bob ότι ήθελε απλώς να παραμείνουν καλοί φίλοι.

«Της είπα,"θα το δούμε"», θυμάται ο Bob.

Οι δυο τους συνέχιζαν να περνούν χρόνο μαζί. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει ξανά, πηγαίνοντας συχνά στο καζίνο γελώντας και τρώγοντας μαζί.

«Ξανασυνδεθήκαμε σαν δύο έφηβοι», είπε η Fay. «Γνωριστήκαμε ξανά από την αρχή».

«Υπήρχε ακόμα μια σπίθα ανάμεσά τους», είπε η Carol η οποία όπως είπε στις 11 Νοεμβρίου την πήρε τηλέφωνο η μητέρα της και της είπε ότι δεν ήξερε αν ήθελε να αλλάξει το επίθετό της.

«Είπα, "αυτό σημαίνει ότι παντρεύεσαι;" και η μαμά μου είπε, "Ναι, ναι". Ήμουν ευχαριστημένη. Μόλις της έκλεισα το τηλέφωνο, τους έκλεισα τον χώρο και τον πάστορα πριν τελειώσω το μεσημεριανό μου διάλειμμα».

Η κόρη τους είπε ότι έκλεισε γρήγορα έναν δημοφιλή χώρο γάμου στο Ντένβερ της Πενσιόν για τις 8 Δεκεμβρίου, επειδή οι περισσότερες από τις ημερομηνίες του επόμενου έτους είχαν ήδη ληφθεί.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 15 ετών», είπε η Carol. «Σίγουρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα σχεδίαζα τον γάμο τους στα 64 μου».

Τα τρία αδέρφια της ήταν επίσης χαρούμενα, είπε.

«Όλοι είχαμε δει πόσο χαρούμενοι ήταν που ήταν ξανά μαζί», είπε. «Ένιωθαν και οι δύο μόνοι και ήταν υπέροχο να τους βλέπω να βρίσκουν ξανά την αγάπη».

Στις 8 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Είχαν περάσει περισσότερες από επτά δεκαετίες από την τελευταία φορά που παντρεύτηκαν στις 10 Νοεμβρίου 1951.

Ο Bob και η Fay δεν θέλουν να μιλούν για το γιατί χώρισαν μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες γάμου.

«Είναι κάτι που δεν συζητάμε πια - ήμασταν απλώς διαφορετικοί άνθρωποι τότε», είπε η Fay. «Μάθαμε να συγχωρούμε και να ξεχνάμε και νιώθαμε άνετα να είμαστε ο ένας γύρω από τον άλλο σε οικογενειακές συγκεντρώσεις».

«Είχαμε τις διαφορές μας τότε, αλλά τώρα όλα λειτουργούν», πρόσθεσε ο Bob. «Όλα μπήκαν στη θέση τους για να μας φέρουν ξανά κοντά».

Αφού ένας τοπικός κοσμηματοπώλης δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Facebook με το ζευγάρι να επιλέγει βέρες, η LNP Lancaster Online, μια εφημερίδα στην κομητεία Lancaster, έσπευσε να τους πάρει συνέντευξη, είπε η Carol.

«Άνθρωποι από παντού τηλεφωνούσαν για να τους συγχαρούν, είπε. «Τους αναγνώρισαν ακόμη και όταν πήγαν στο παντοπωλείο».

Περίπου 80 φίλοι και μέλη της οικογένειας τους παρακολούθησαν να ανταλλάσσουν όρκους σε μια σύντομη και γλυκιά τελετή, όπου ακολούθησε μια βραδιά χορού υπό τη μουσική της δεκαετίας του '50 και του '60. Η γαμήλια τούρτα του ζευγαριού με σοκολάτα και βανίλια ήταν διακοσμημένη με τραπουλόχαρτα και μάρκες πόκερ ως μια μικρή ένδειξη για το πώς ο ρομαντισμός άνθισε ξανά.

«Ήταν η πρώτη μου αγάπη. Δεν πρόκειται να χάσουμε χρόνο τώρα που είμαστε ξανά μαζί», είπε ο Μπομπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.