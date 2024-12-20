Σουηδία: Θα πάψει να χρηματοδοτεί την UNRWA - Χαιρετίζει την απόφαση το Ισραήλ

Η Σουηδία δεν θα χρηματοδοτεί πλέον την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες, UNRWA, ανακοίνωσε στο σουηδικό δίκτυο TV4 ο υπουργός Βοήθειας της σκανδιναβικής χώρας, Μπέντζαμιν Ντουσά.

Ο Σουηδός υπουργός πρόσθεσε ότι η Στοκχόλμη θα ενισχύσει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω άλλων διαύλων.

Με ένα σκίτσο που ανήρτησε στο X, που παρουσιάζει την υπηρεσία του ΟΗΕ σαν «ασπίδα» της Χαμάς, ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Άμιτσει Τσικλί χαιρέτισε την απόφαση της Σουηδίας, λέγοντας ότι η UNRWA «έχασε τη νομιμότητα για την ύπαρξή της» λόγω της εμπλοκής σε τρομοκρατικές δραστηριότητες από μέλη του προσωπικού της.

Μια θαρραλέα και κρίσιμη απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης. Η UNRWA, το προσωπικό της οποίας συμμετείχε ενεργά στις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου, οι εγκαταστάσεις της οποίας έγιναν κόμβοι τρομοκρατίας και τα σχολεία της οποίας διέδιδαν προπαγάνδα και υποκίνηση της Χαμάς, έχει χάσει τη νομιμότητά της να υπάρχει.

A courageous and critical decision by the Swedish government. UNRWA, whose personnel actively participated in the October 7 atrocities, whose facilities became terror hubs, and whose schools spread Hamas propaganda and incitement, has lost its legitimacy to exist. pic.twitter.com/AIxxkpziOa — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) December 20, 2024

Το Ισραήλ, το οποίο πρόκειται να απαγορεύσει τη λειτουργία της UNRWA στη χώρα από τα τέλη Ιανουαρίου, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την υπηρεσία ότι εμπλέκεται στη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Η απόφαση της Σουηδίας να τερματίσει τη χρηματοδότηση είναι απάντηση στην ισραηλινή απαγόρευση, καθώς θα κάνει πιο δύσκολη τη διοχέτευση βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους μέσω του οργανισμού, δήλωσε ο υπουργός Βοήθειας της χώρας στο TV4.

Η Σουηδία σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική της ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα το επόμενο έτος, διευκρίνισε.

«Υπάρχουν αρκετοί άλλοι οργανισμοί στη Γάζα, μόλις ήμουν εκεί και γνώρισα αρκετούς από αυτούς», είπε ο υπουργός, κατονομάζοντας το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ως έναν πιθανό αποδέκτη.

Πηγή: skai.gr

