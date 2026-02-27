Ο Μπιλ Κλίντον καταθέτει για την υπόθεση Έπσταϊν: «Δεν έκανα τίποτα λάθος»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον (Bill Clinton), ξεκίνησε να απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της έρευνας της αμερικανικής Βουλής για τον Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein). Στην εναρκτήρια δήλωσή του προς την επιτροπή, ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν είδε τίποτα» και «δεν έκανε τίποτα λάθος».

Η κατάθεση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, ωστόσο βιντεοσκοπείται. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, στελέχη των Ρεπουμπλικανών στην επιτροπή επιδιώκουν να δοθεί το βίντεο στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κατάθεση του πρώην προέδρου έρχεται μία ημέρα μετά την εμφάνιση της συζύγου του, Χίλαρι Κλίντον (Hillary Clinton), ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

Ο Κλίντον ταξίδεψε τουλάχιστον 16 φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, σύμφωνα με ανασκόπηση εγγράφων από το CNN, και εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με γυναίκες σε τζακούζι, σε αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Έχει επίσης φωτογραφηθεί με την Γκισλέιν Μάξουελ (Ghislaine Maxwell), πρώην σύντροφο του Έπσταϊν και συνεργό του στη διακίνηση θυμάτων.

