Η 78χρονη πρώην πρώτη κυρία και πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Χίλαρι Κλίντον διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, έπειτα από κατάθεσή της κατά τη διάρκεια ακρόασης της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.

Ερωτηθείσα από μια δημοσιογράφο «είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν;» η κ. Κλίντον απάντησε «ναι, είμαι».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις του ζεύγους Κλίντον πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, μέσω βιντεοσύνδεσης.

Σήμερα η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος εμπλέκεται στα αρχεία Έπσταϊν, πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή, στην ειδική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου, που έχει συσταθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν.

Εκτός των άλλων αναφορών, ο Κλίντον εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει με τον Έπσταϊν φορώντας ταιριαστά μπλουζάκια, να συναναστρέφεται με μια χορεύτρια, και να κάθεται με μια κοπέλα στην αγκαλιά του μέσα σε ένα ιδιωτικό τζετ.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν .

Ο Μπιλ Κλίντον γνώριζε τον Έπσταϊν (ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019), αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε για τη σεξουαλική παραβατικότητά του υποστηρίζοντας πως διέκοψε κάθε επαφή πριν από δύο δεκαετίες.





