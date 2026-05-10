Ο Μπέσεντ σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Σι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ (Scott Bessent), ανακοίνωσε την Κυριακή, 10 Μαΐου, ότι θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για συναντήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ενόψει της συνόδου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) στο Πεκίνο.

Ο Μπέσεντ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι θα συναντηθεί την Τρίτη στο Τόκιο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, ενώ την Τετάρτη στη Σεούλ θα έχει συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, He Lifeng.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.