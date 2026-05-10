Ισπανία: Επιβάτες και πλήρωμα αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Κανένας δεν εμφανίζει συμπτώματα του ιού, έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικές βάσεις στην Τενερίφη για να αναχωρήσουν με κυβερνητικά αεροσκάφη

Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού για να απομακρυνθούν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Δευτέρα.

Κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού, ενώ έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Τενερίφης σε στρατιωτικές βάσεις, για να εγκαταλείψουν το νησί με κυβερνητικά αεροσκάφη που έχουν στείλει οι χώρες καταγωγής τους, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ισπανίας δίνοντας έμφαση στο ότι οι επιβάτες δεν θα έχουν επαφή με το κοινό.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου από σήμερα, Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: χανταϊός Ισπανία Κρουαζιερόπλοιο
