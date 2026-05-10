Mελόνι και Ρούμπιο δεν «μπάλωσαν» το ρήγμα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη δεν κατέστησε δυνατή την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιταλίας, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από τον πόλεμο και τις εθνικιστικές προσεγγίσεις και από τις δύο πλευρές.

Παρ’ όλη την προσπάθεια, οι σχέσεις δεν επανήλθαν στην έντονη εγγύτητα που υπήρχε κατά τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του προέδρου Τραμπ.

Η συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι συνοδεύτηκε από αναλυτές οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αποτυχία σύγκλισης, ενώ αναφέρονται και νέα «παράπονα» από την πλευρά του Τραμπ.

Η επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στη Ρώμη δεν γιάτρεψε τις πληγές που άνοιξε ο πόλεμος στις διμερείς σχέσεις, αφού οι εκατέρωθεν εθνικιστικές προσεγγίσεις εμποδίζουν τη σύγκλιση.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Παρά τις τελευταίες προσπάθειες, οι σχέσεις της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέστρεψαν στην εντυπωσιακή εγγύτητα των πρώτων μηνών διακυβέρνησης του πλανητάρχη. Στην διαπίστωση αυτή συγκλίνουν όλοι σχεδόν οι αναλυτές στα σχόλιά τους, μετά την συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: Deutsche Welle

Νέα «παράπονα» από τον ΤραμπΌποιος νόμιζε ότι ο Ρούμπιο θα ερχόταν στην Ρώμη και θα κατάφερνε να μειώσει τις πολιτικές αποστάσεις ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το κυβερνητικό μέγαρο «Παλάτσο Κίτζι», απογοητεύθηκε. Είναι κάτι που αποδεικνύεται, άλλωστε, και από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera: «Η Ιταλία δεν μας βοήθησε, εγώ και η χώρα μου σταθήκαμε πάντα στο πλευρό της, όταν χρειάσθηκε», είπε χθες ο πλανητάρχης.Σε πολλά θέματα, η Μελόνι και ο Ρούμπιο «συμφώνησαν ότι διαφωνούν»: Ο αρχηγός της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας στους δημοσιογράφους επέμεινε ότι οι χώρα του διατηρεί στρατιωτικές βάσεις, στην Ευρώπη, για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί όταν της χρειάζονται. Η θέση της κυβέρνησης της Ρώμης όμως είναι ότι οι όποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις συμφωνούνται από κοινού και για τις βάσεις, πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του ιταλικού κοινοβουλίου.Διαφωνίες και για τον ΛίβανοΌσο για τον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρούμπιο είπε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι την κύρια ευθύνη για την κατάσταση, συνεχίζει να την φέρει η Χεζμπολάχ, ενώ η Ιταλία είναι της άποψης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θέτουν σε κίνδυνο όλο τον άμαχο πληθυσμό, και απειλούν την ίδια την παρουσία των χριστιανών στην περιοχή.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζουν το εθνικό τους συμφέρον, και εμείς κάνουμε το ίδιο, είναι σημαντικό», δήλωσε η Μελόνι. Φαίνεται να κατάλαβε, ουσιαστικά, ότι είναι πολύ δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να επιτευχθεί σύγκλιση ανάμεσα σε δυο ξεκάθαρα εθνικιστικές προσεγγίσεις. Όπως άφησαν να διαρρεύσει στενοί της συνεργάτες, η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» επανέλαβε στον Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με την απρόβλεπτη πολιτική του Τραμπ στο θέμα των εμπορικών δασμών και στάθηκε ιδιαίτερα στο οικονομικό κόστος που πληρώνει η χώρα της και ολόκληρη η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Σε άμεσο, πρακτικό επίπεδο, η Ιταλία είναι διατεθειμένη να στείλει ναρκαλιευτικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών και υπό τον όρο να υπάρξει σαφής εντολή από την διεθνή κοινότητα.Οι Αμερικανοί στρατιώτες στην ΙταλίαΌσο για την ενδεχόμενη μείωση του αριθμού Αμερικανών στρατιωτών στις ιταλικές βάσεις (συνολικά, μέχρι σήμερα είναι 13.000) ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «συνεχίζει να το σκέφτεται». Η κυβέρνηση Μελόνι γνωρίζει καλά ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε σειρά αρνητικών συνεπειών, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε εκείνο της αμυντικής στρατηγικής. Είναι αναγκασμένη να περιμένει όμως τις κινήσεις της Ουάσινγκτον και προς το παρόν υπενθυμίζει μόνον ότι «η Ιταλία, τήρησε πάντα όλες τις υποχρεώσεις της προς τους συμμάχους».

