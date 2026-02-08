Λογαριασμός
Σκοτ Μπέσεντ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είναι «μεγάλη σύμμαχος» των ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι «μεγάλη σύμμαχο», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σκοτ Μπέσεντ στο βήμα

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκθείασε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ως έναν μεγάλο σύμμαχο, μετά τη μεγάλη νίκη του κυβερνητικού συνασπισμού της στις σημερινές εκλογές, επισημαίνοντας την αποδοχή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

“Αυτή είναι μία μεγάλη σύμμαχος, μία μεγάλη σχέση με τον πρόεδρο”, δήλωσε ο Μπέσεντ σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News και στην εκπομπή "Sunday Morning Futures".

“Και όταν η Ιαπωνία είναι ισχυρή, οι ΗΠΑ είναι ισχυρές στην Ασία”, εξήγησε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

