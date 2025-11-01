Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε «λάθος» την απόφαση της Κίνας να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, εκτιμώντας ότι το Πεκίνο προσέλκυσε με αυτόν τον τρόπο ανεπιθύμητη προσοχή στα εμπορικά του όπλα.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Μπέσεντ δήλωσε πως «η Κίνα προειδοποίησε όλον τον κόσμο για τον κίνδυνο. Διέπραξαν πραγματικά ένα λάθος».

Συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ένα πράγμα να βάζεις το πιστόλι στο τραπέζι και είναι ένα άλλο να πυροβολείς στον αέρα».

Το Πεκίνο είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που σχετίζονται με σπάνιες γαίες, βασικά ορυκτά για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αμυντική βιομηχανία.

Μετά τη συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα, το Πεκίνο συμφώνησε να αναστείλει ορισμένους περιορισμούς για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Το θέμα των σπάνιων γαιών αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αλυσίδες ανεφοδιασμού.

Η Κίνα διατηρεί σχεδόν το μονοπώλιο στην επεξεργασία σπάνιων γαιών και δέχεται επικρίσεις για τη χρήση της θέσης της ως μέσο πίεσης στους εμπορικούς της εταίρους.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το Πεκίνο έχασε το πλεονέκτημά του. «Διαθέτουμε μέτρα για να αντισταθμίσουμε την κατάσταση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η κινεζική ηγεσία «ανησύχησε λίγο από την αντίδραση του κόσμου στους περιορισμούς» που ανακοίνωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.