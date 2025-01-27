Βαλτική - δολιοφθορά σε υποθαλάσσιο καλώδιο: Συνελήφθη ύποπτο βουλγάρικο πλοίο

Η Σουηδία συνέλαβε ένα βουλγάρικο πλοίο στο πλαίσιο της έρευνας για «διακεκριμένη δολιοφθορά», η οποία ξεκίνησε αφού ένα ακόμη υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών υπέστη ζημιές στη Βαλτική θάλασσα, μεταξύ της Σουηδίας και της Λετονίας, επεσήμανε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου.

Το “Vezhen”, ένα πλοίο που κατασκευάστηκε το 2022, «καταδιώχθηκε την Κυριακή και οδηγήθηκε από το λιμενικό προς τα χωρικά ύδατα» της Σουηδίας, εξήγησε ο Αλεξάντερ Καλτσέφ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Navigation Maritime Bulgare.

Ο Καλτσέφ διέψευσε ότι έγινε οποιαδήποτε «κακόβουλη ενέργεια» και δήλωσε «πεπεισμένος» ότι η έρευνα που διεξάγουν οι σουηδικές αρχές θα αποδείξει ότι το περιστατικό οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα που προκλήθηκε από την καταιγίδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο αντιμετώπισε στη διάρκεια του σαββατοκύριακου «εξαιρετικά κακές» μετεωρολογικές συνθήκες. Στη διάρκεια ελέγχου, το πλήρωμα του “Vezhen” παρατήρησε ότι «μία από τις άγκυρές του είχε υποστεί ζημιά αφού έπεσε στη θάλασσα όπου ενδέχεται να σερνόταν» για χιλιόμετρα.

Το πλοίο που μετέφερε λίπασμα αναχώρησε από την Ουστ- Λούγκα, στη Ρωσία, και είχε προορισμό τη Λατινική Αμερική, πρόσθεσε ο Καλτσέφ.

Νωρίς χθες το πρωί υπέστη ζημιές ένα καλώδιο οπτικών ινών που ανήκε στο εθνικό κέντρο ραδιοφώνου και τηλεόρασης της Λετονίας (LVRTC) και το οποίο συνέδεε το σουηδικό νησί Γκότλαντ με την πόλη Βέντσπιλς της Λετονίας.

«Με βάση τα τρέχοντα ευρήματα, υποθέτουμε ότι το καλώδιο υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω εξωτερικών παραγόντων», επεσήμανε το LVRTC, ενώ η σουηδική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Η ζημιά σημειώθηκε στα σουηδικά χωρικά ύδατα σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων.

Τους τελευταίους μήνες πολλές υποθαλάσσιες ενεργειακές ή τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με εδικούς και πολιτικούς εντάσσονται στο πλαίσιο του «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία εναντίον των δυτικών χωρών.

Τον περασμένο μήνα η Φινλανδία συνέλαβε ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο, καθώς πιστεύει ότι έσυρε την άγκυρά του στον βυθό καταστρέφοντας τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 2 και τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνέδεαν τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Την περασμένη εβδομάδα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει φρεγάτες, αεροσκάφη και drones στη Βαλτική για να βοηθήσει στην προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

