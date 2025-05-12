Η Βρετανία και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος της ΕΕ, συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο τον τρόπο περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, σύμφωνα με σημερινή κοινή τους δήλωση.

«Συζητήσαμε πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την υποστήριξη της Ουκρανίας στη συνεχιζόμενη άμυνά της κατά του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση της ομάδας Βαϊμάρης. «Η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σίγουρη για την ικανότητά της να συνεχίσει να αντιστέκεται με επιτυχία στη ρωσική επιθετικότητα με τη δική μας υποστήριξη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

