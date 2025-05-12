Λογαριασμός
Η Χαμάς απελευθέρωσε τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο

Ο όμηρος μεταφέρθηκε μέσω του συνοριακού περάσματος Κισουφίμ από τη Λωρίδα της Γάζας σε ισραηλινό έδαφος

Όμηρος

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς απελευθέρωσε τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ στον Ερυθρό Σταυρό, όπως επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός. 

Ο Ίνταν Αλεξάντερ μεταφέρθηκε μέσω του συνοριακού περάσματος Κισουφίμ από τη Λωρίδα της Γάζας σε ισραηλινό έδαφος.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε τον όμηρο στον ισραηλινό στρατό σε ένα ειδικό κέντρο στο Re'im, λίγο έξω από τον παλαιστινιακό θύλακα. 

Η απελευθέρωσή του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου έγινε χωρίς τις δημόσιες φιέστες που είχε οργανώσει η Χαμάς στις προηγούμενες παραδόσεις ομήρων. 

Ο 21 ετών Ίνταν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό όταν συνελήφθη από τη Χαμάς, κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Από νωρίς, στην πόλη του στις ΗΠΑ αλλά και στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει ζωντανά την απελευθέρωσή του, μετά από σχεδόν 600 ημέρες σε αιχμαλωσία. 

