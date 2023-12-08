Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία για τους αμάχους στη Γάζα και ότι κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές, ώρες προτού το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψηφίσει επί ενός αιτήματος για την εφαρμογή μιας ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Οι βιαιοπραγίες της Χαμάς δεν δικαιολογούν «σε καμία περίπτωση τη συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων, έκρινε επίσης σήμερα ο Γκουτέρες.

«Καταδικάζω απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, όμως «οι βιαιοπραγίες που διέπραξε η Χαμάς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος για πρώτη φορά επικαλέστηκε την Τετάρτη το άρθρο 99 του Χάρτη του ΟΗΕ, προκειμένου να επιτύχει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου επί ενός θέματος που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

«Εάν οι ρίψεις ρουκετών αδιακρίτως της Χαμάς προς το Ισραήλ και η χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων συνιστούν παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου, μια τέτοια συμπεριφορά δεν απαλλάσσει το Ισραήλ από τις δικές του παραβιάσεις», τόνισε, περιγράφοντας για μία ακόμη φορά μια ανθρωπιστική κατάσταση «σε κρίσιμο σημείο» και τον κίνδυνο της «πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας τάξης» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο κόσμος και η Ιστορία μας κοιτούν. Είναι καιρός να δράσουμε», συμπλήρωσε ενώπιον των μελών του Συμβουλίου, ζητώντας τους να «πιέσουν προς μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Αναβλήθηκε για αργότερα η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Μετά την επίκληση του άρθρου 99 από τον Αντόνιο Γκουτέρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προετοίμασαν ένα σχέδιο ψηφίσματος, που επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Όμως, έπειτα από αίτημα των ΗΑΕ, η ψηφοφορία αναβλήθηκε για κάποιες ώρες και μετατέθηκε για σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, μετά την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ υπουργών αραβικών χωρών και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Για να εγκριθεί ένα ψήφισμα χρειάζεται τουλάχιστον 9 ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Οι ΗΠΑ λένε ότι δεν στηρίζουν καμία περαιτέρω ενέργεια από το Συμβούλιο αυτή τη χρονική στιγμή.

Τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Ισραήλ αντιτίθενται σε μια κατάπαυση του πυρός, διότι πιστεύουν ότι θα ωφελούσε μονάχα τη Χαμάς. Αντιθέτως, η Ουάσινγκτον στηρίζει τις παύσεις των εχθροπραξιών για την προστασία των αμάχων και προκειμένου να επιτραπεί η απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Την ώρα που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν με σθένος μια μόνιμη ειρήνη, κατά την οποία και οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι μπορούν να ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια, δεν στηρίζουμε τις εκκλήσεις για μια άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Ρόμπερτ Γουντ.

«Αυτό μονάχα θα φύτευε τους σπόρους για τον επόμενο πόλεμο, διότι η Χαμάς δεν έχει καμία επιθυμία να δει μια μόνιμη ειρήνη», τόνισε.

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί πλέον για τις 17.30 τοπική ώρα (00.30 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά τη συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Μπλίνκεν στην Ουάσινγκτον με υπουργούς από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.