ΥΠΕΞ Σαουδικής Αραβίας για το παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν Αλ-Σαούντ, μίλησε στον ΟΗΕ εκ μέρους του ηγέτη της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Ακόμη, επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

