ΥΠΕΞ Σαουδικής Αραβίας για το παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν Αλ-Σαούντ, μίλησε στον ΟΗΕ εκ μέρους του ηγέτη της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Ακόμη, επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, σύμφωνα με το BBC.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.