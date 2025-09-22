Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος, εντάσσοντας το Παρίσι στο κύμα χωρών που προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε ανάλογη κίνηση.

«Ήρθε η ώρα. Γι' αυτό, πιστός στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Μακρόν.

Παρακολουθήστε την ιστορική ομιλία Μακρόν:

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα, σε διάσκεψη που συνδιοργανώνει η Γαλλία με τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Έθνη, την ώρα που οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν, η ισραηλινή αντιπροσωπεία απουσίαζε, καθώς είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «λυπηρό» το ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς το Ισραήλ.

Η κίνηση έρχεται μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία την Κυριακή, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Αρκετές ακόμη χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος.

Στη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα του ΟΗΕ και πριν ανακοινώσει ότι η Γαλλία προχωρά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι 48 όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «ο κόσμος απέχει μόλις λίγες στιγμές από το να χάσει την ευκαιρία για ειρήνη» και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε».

Καταδίκασε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και επανέλαβε ότι η ειρήνη στην περιοχή μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με τη δημιουργία δύο κρατών που θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «όλα μας υποχρεώνουν να τον τερματίσουμε οριστικά».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο παρουσίας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, καλώντας στη δημιουργία μιας μεταβατικής διοίκησης με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα αναλάβει την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ανοίξει πρεσβεία σε παλαιστινιακό κράτος μόνο όταν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς και επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Μακρόν επισήμανε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι η «μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει με ειρήνη», χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ήττα για τη Χαμάς».

Μιλώντας σε σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών στη Νέα Υόρκη, ο Μακρόν τόνισε: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε ζωντανή τη δυνατότητα της λύσης δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια».

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του λαού του Ισραήλ, τον οποίο η Γαλλία στήριξε από την πρώτη στιγμή», πρόσθεσε.

«Η Γαλλία δεν λύγισε ποτέ, στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ, ακόμη και όταν η ασφάλειά του απειλήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι ήττα για τη Χαμάς», υπογράμμισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε τις χώρες που τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν επίσης σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, λέγοντας ότι «απάντησαν στο κάλεσμα που απευθύναμε τον Ιούλιο και έκαναν την υπεύθυνη επιλογή, την αναγκαία επιλογή, την επιλογή υπέρ της ειρήνης».

«Τίποτα δεν θα είναι εφικτό αν οι παλαιστινιακές αρχές δεν αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τη νέα μας φιλοδοξία, ώστε να μπορέσουμε, επιτέλους, να επιτύχουμε τη λύση των δύο κρατών», κατέληξε.







Πηγή: skai.gr

