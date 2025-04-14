Η «μηχανή προπαγάνδας» του Μασκ δεν έχει τις ρίζες της στην πραγματικότητα

Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι «η μηχανή προπαγάνδας των Δημοκρατικών έχει πυροδοτηθεί» για να τον καταστρέψει. «Ο κύριος λόγος είναι ότι η απάτη σχετικά με τα δικαιώματα - που περιλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση, την αναπηρία, το Medicaid - η απάτη των δικαιωμάτων για παράνομους αλλοδαπούς είναι αυτό που χρησιμεύει ως γιγάντια μαγνητική δύναμη για να τραβήξει ανθρώπους από όλο τον κόσμο», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν πολύ καλύτερους λόγους να αντιπαθούν τον Μασκ. Η ανησυχία του Μασκ ότι το Medicaid και άλλα συστήματα προσελκύουν μετανάστες στις ΗΠΑ, είναι το λιγότερο ανόητη. «Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις ελεύθερη μετανάστευση και ένα κράτος πρόνοιας», είπε ο οικονομολόγος Milton Friedman. «Εφόσον είναι παράνομο, οι άνθρωποι που έρχονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόνοια, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Κοινωνική Ασφάλιση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τις άλλες μυριάδες επιδομάτων που δίνουμε από την... αριστερή μας τσέπη στη δεξιά μας τσέπη», είπε. «Εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, μεταναστεύουν σε θέσεις εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ που μπορεί να καταστήσει την υπεράσπιση του Friedman λιγότερο έγκυρη; Λοιπόν, ναι. Το ένα είναι ότι ορισμένες δημοκρατικές πολιτείες επέλεξαν να επεκτείνουν την υγειονομική περίθαλψη και την επισιτιστική βοήθεια σε μη εξουσιοδοτημένους μετανάστες. Ένα άλλο είναι ότι υπάρχουν τώρα αρκετά εκατομμύρια πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες στις ΗΠΑ που δεν ήρθαν μέσω των παραδοσιακών καναλιών έκδοσης βίζας, αλλά δεν είναι ακριβώς «παράνομοι». Ο πιο ήπιος όρος «χωρίς έγγραφα μετανάστες» είναι αν μη τι άλλο λιγότερο ακριβής, δεδομένου του πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης δημιούργησε το πρόγραμμα Enumeration Beyond Entry κατά την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, τον Οκτώβριο του 2017, για άτομα που δεν ήταν ήδη στις ΗΠΑ και που λαμβάνουν άδειες εργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Η ιδέα ήταν ότι επειδή η Εσωτερική Ασφάλεια είχε ήδη ελέγξει αυτά τα άτομα, μπορούσαν να παραλείψουν ένα ταξίδι στο τοπικό τους γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης και να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα της υπηρεσίας. Εκείνοι εκτός των ΗΠΑ στους οποίους το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χορηγεί βίζα που τους επιτρέπει να εργάζονται στις ΗΠΑ μπορούν να λάβουν αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης μέσω ενός παρόμοιου προγράμματος που ονομάζεται Enumeration at Entry, το οποίο εξέδωσε 224.000 αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης το ημερολογιακό έτος 2021 έναντι 364.000 για το πρόγραμμα Enumeration Beyond Entry.

Ποιος παίρνει άδειες εργασίας όταν βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ; Όσοι υποβάλλουν αίτηση για άσυλο, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα ή παρέμειναν με βραχυπρόθεσμες βίζες, μπορούν να λάβουν άδειες εργασίας για 180 ημέρες.

Επιλέξιμοι για εργασία είναι επίσης περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι από 16 χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως κατέχοντες Προσωρινή Προστατευόμενη Κατάσταση στις ΗΠΑ, καθώς και 532.000 από τέσσερις χώρες που προστέθηκαν προσωρινά στη λίστα των ΗΠΑ από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Προγράμματα που η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί ή έχει σκοπό να ανακαλέσει. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ουσιαστικής ανάκλησης πολλών από τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης που εκδόθηκαν πρόσφατα.

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επέκτεινε την επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα Enumeration Beyond Entry τον Αύγουστο του 2021 σε όσους υποβάλλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή και τον Απρίλιο του 2024 σε όσους υποβάλλουν αίτηση για υπηκοότητα. Το 2021, ένας αξιωματούχος της Κοινωνικής Ασφάλισης είπε στο Κογκρέσο ότι αυτές οι δύο αλλαγές «θα αυτοματοποιήσουν την επεξεργασία περίπου 1,3 εκατομμυρίων αιτημάτων SSN ετησίως».

Το DOGE δεν έχει ακόμη προσφέρει ακόμη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μετανάστες είναι υπεύθυνοι για σημαντική απάτη σχετικά με τα δικαιώματα. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επικρίνουμε την κυβέρνηση Μπάιντεν επειδή επέτρεψε σε τόσους πολλούς ανθρώπους να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς προηγούμενη άδεια - κάτι που τελικά σταμάτησε να κάνει γύρω στα μέσα του περασμένου έτους.

Ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας της Κοινωνικής Ασφάλισης εκτίμησε το 2013 ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι μετανάστες (και οι εργοδότες τους) συνεισέφεραν περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε φόρους μισθοδοσίας το 2010 και έλαβαν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε παροχές. Μια μελέτη του 2015 από μια ομάδα μελετητών δημόσιας υγείας βρήκε παρόμοιο μοτίβο με το Medicare. Το Yale Budget Lab εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι μετανάστες πλήρωσαν 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος το 2023 και αυτοί και οι εργοδότες τους πλήρωσαν 44 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους μισθοδοσίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare, αν και δεν προσπάθησε να υπολογίσει τι έλαβαν πίσω σε επιδόματα.

Ακόμη και όσοι έχουν προσωρινή άδεια εργασίας δεν θα λάβουν απαραίτητα πίσω χρήματα που έβαλαν στην Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, επειδή γενικά πρέπει να εργαστούν νόμιμα στις ΗΠΑ για τουλάχιστον 10 χρόνια, ώστε να καλύψουν τις προϋποθέσεις.

Αυτό αφήνει το ερώτημα να πλανάται εάν αντιπροσωπεύουν μια αποστράγγιση των πόρων της ομοσπονδιακής, πολιτειακής και τοπικής κυβέρνησης, για την οποία η καλύτερη απάντηση φαίνεται να είναι μάλλον όχι. Το 2007, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου συνόψισε ότι «οι περισσότερες προσπάθειες για την εκτίμηση του δημοσιονομικού αντίκτυπου της μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, συνολικά και μακροπρόθεσμα, τα φορολογικά έσοδα όλων των τύπων που δημιουργούνται από τους μετανάστες -όλων των κατηγοριών- υπερβαίνουν το κόστος των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν».

Πιο πρόσφατα, ο Alex Nowrasteh και ο Jerome Famularo του ελευθεριακού και υπέρ της μετανάστευσης Cato Institute κατέληξαν στο συμπέρασμα, μετά την ανάλυση των δεδομένων του Γραφείου Απογραφής του 2022, ότι οι αλλοδαποί μετανάστες κατανάλωναν 54% λιγότερα κατά κεφαλήν σε επιδόματα πρόνοιας και δικαιώματος από τους γηγενείς Αμερικανούς, αλλά ότι τείνουν να είναι 1% πιο ηλικιωμένοι και καταναλωτικοί πολίτες για το Medicare. Αυτό λειτούργησε κατά 21% λιγότερο για τους μετανάστες συνολικά. Είναι ενδιαφέρον ότι η απομάκρυνση των Nowrasteh και Famularo από αυτό ήταν ότι το Κογκρέσο θα έπρεπε να αποκόψει τους μη πολίτες από κάθε πρόνοια και δικαιώματα, τα οποία υπολόγισαν ότι θα εξοικονομούσαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. «Αντί να φθάσουμε σε ακριβές μαζικές απελάσεις ως λύση σε δημοσιονομικά ζητήματα», έγραψαν, «η πιο ελεύθερης αγοράς, ελευθεριακή και δημοσιονομικά υπεύθυνη λύση είναι να χτίσουμε ένα υψηλότερο τείχος γύρω από το κράτος πρόνοιας».



