Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προγραμματίζει να επισκεφτεί τη Συρία και αξιωματούχοι εργάζονται προκειμένου να καθορίσουν τις κατάλληλες ημερομηνίες για μία τέτοια επίσκεψη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι τροφοδοτεί την τρομοκρατία και αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή της περιοχής.

