Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ερντογάν προγραμματίζει να επισκεφτεί τη Συρία

Αξιωματούχοι εργάζονται προκειμένου να καθορίσουν τις κατάλληλες ημερομηνίες για μία τέτοια επίσκεψη, δήλωσε ο υπουργός Χακάν Φιντάν

Ερντογαν Συρία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προγραμματίζει να επισκεφτεί τη Συρία και αξιωματούχοι εργάζονται προκειμένου να καθορίσουν τις κατάλληλες ημερομηνίες για μία τέτοια επίσκεψη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι τροφοδοτεί την τρομοκρατία και αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Συρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
29 0 Bookmark